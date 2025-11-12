DLSS 4 arriva su Assetto Corsa Rally e Call of Duty: Black Ops 7

La tecnologia DLSS 4 di NVIDIA continua ad espandersi e questa settimana arriva su alcuni dei titoli più attesi del momento. Assetto Corsa Rally e Call of Duty: Black Ops 7 introducono il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation già al day-one, mentre Chip 'n Clawz vs. The Brainioids debutta con DLSS Frame Generation. A completare il quadro, Anno 117: Pax Romana offrirà DLSS Super Resolution al lancio, garantendo un gameplay fluido e dettagliato anche sulle GPU GeForce RTX di fascia media.
Assetto Corsa Rally: adrenalina e fedeltà assoluta
Sviluppato da 505 Games e Supernova Games Studios, Assetto Corsa Rally porta su PC un'esperienza di simulazione estrema, curata per catturare l'autenticità e la tensione del rally. In Early Access dal 13 novembre, il titolo include 10 auto con licenza, 4 tappe e diverse modalità, tra cui weekend per giocatore singolo e time attack con classifiche online. I giocatori con GPU GeForce RTX potranno abilitare DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution fin dal lancio, per una grafica nitida, fluida e con frame rate notevolmente migliorato.
Il nuovo gestionale di Ubisoft, Anno 117: Pax Romana, immerge i giocatori nel cuore dell'Impero Romano, tra costruzione di città, commercio e diplomazia. Al lancio del 13 novembre, il titolo supporterà DLSS Super Resolution, migliorando la resa visiva e le prestazioni su tutte le schede GeForce RTX. Per ottenere la migliore esperienza, NVIDIA consiglia di installare i più recenti driver GeForce Game Ready.
Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids: azione e strategia con DLSS
Realizzato da Snapshot Games e Arc Games, sotto la direzione di Julian Gollop (autore di X-COM), Chip 'n Clawz vs. The Brainioids fonde elementi di azione in terza persona e strategia in tempo reale. Il titolo, già disponibile, integra DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution, offrendo prestazioni ottimizzate su tutte le GPU RTX. Gli utenti delle GeForce RTX serie 50 possono spingersi ancora oltre attivando DLSS 4 con Multi Frame Generation direttamente tramite NVIDIA App, per prestazioni fino a due volte superiori.
Per celebrare la stagione del gaming, NVIDIA ha annunciato una nuova ricompensa esclusiva tramite GeForce Rewards: la skin gratuita DOOM: The Dark Ages - Slayer Onyx, disponibile per tutti gli utenti di NVIDIA App con GPU GeForce GTX serie 10 o superiore. Le quantità sono limitate, quindi è consigliabile riscattarla il prima possibile.