DLSS 4 arriva su Assetto Corsa Rally e Call of Duty: Black Ops 7

La tecnologia DLSS 4 di NVIDIA continua ad espandersi e questa settimana arriva su alcuni dei titoli più attesi del momento. Assetto Corsa Rally e Call of Duty: Black Ops 7 introducono il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation già al day-one, mentre Chip 'n Clawz vs. The Brainioids debutta con DLSS Frame Generation. A completare il quadro, Anno 117: Pax Romana offrirà DLSS Super Resolution al lancio, garantendo un gameplay fluido e dettagliato anche sulle GPU GeForce RTX di fascia media.

Assetto Corsa Rally: adrenalina e fedeltà assoluta Sviluppato da 505 Games e Supernova Games Studios, Assetto Corsa Rally porta su PC un'esperienza di simulazione estrema, curata per catturare l'autenticità e la tensione del rally. In Early Access dal 13 novembre, il titolo include 10 auto con licenza, 4 tappe e diverse modalità, tra cui weekend per giocatore singolo e time attack con classifiche online. I giocatori con GPU GeForce RTX potranno abilitare DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution fin dal lancio, per una grafica nitida, fluida e con frame rate notevolmente migliorato. Anno 117: Pax Romana, la recensione del nuovo gestionale ambientato in epoca Romana Il nuovo gestionale di Ubisoft, Anno 117: Pax Romana, immerge i giocatori nel cuore dell'Impero Romano, tra costruzione di città, commercio e diplomazia. Al lancio del 13 novembre, il titolo supporterà DLSS Super Resolution, migliorando la resa visiva e le prestazioni su tutte le schede GeForce RTX. Per ottenere la migliore esperienza, NVIDIA consiglia di installare i più recenti driver GeForce Game Ready.