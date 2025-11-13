Alibaba lancia i Quark AI Glasses S1: i suoi primi occhiali smart con funzioni di traduzione e riconoscimento oggetti

Si tratta della prima generazione di occhiali smart sviluppata internamente dalla compagnia cinese, concepita come un vero assistente IA indossabile . Secondo Alibaba, i Quark AI Glasses S1 combinano traduzione in tempo reale, riconoscimento oggetti, registrazione POV e interazione vocale, il tutto gestito dal Large Language Model proprietario Qwen , per offrire un accesso continuo e naturale all'intelligenza artificiale durante la giornata.

Anche Alibaba entra ufficialmente nel mercato degli occhiali smart, annunciando i Quark AI Glasses S1 . I preordini sono già aperti in Cina, mentre il debutto ufficiale è previsto per il 27 novembre . Il prezzo di lancio è di circa 480 euro .

Gli occhiali smart di Alibaba dal punto di vista hardware

Gli occhiali montano un Qualcomm Snapdragon AR1 per l'elaborazione dei contenuti AR, mentre per audio e connettività troviamo un BES BES2800 con Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6. L'audio è affidato a cinque microfoni, incluso uno a conduzione ossea, e due speaker da 10 mm. La fotocamera principale è una Sony IMX681 con campo visivo di 109°, in grado di scattare foto da 4.032 x 3.024 pixel e registrare video in 3K a 30 fps, con stabilizzazione EIS, modalità notturna e scatto istantaneo.

Il display è un MicroLED monocromatico con luminosità massima di 2.300 nit, regolabile in altezza e distanza per una visione personalizzata. Gli occhiali supportano anche lenti correttive da 0 a 800 gradi e vari indici di rifrazione. La montatura pesa appena 51 grammi con aste ultrasottili da 7,5 mm. I Quark AI Glasses S1 sono certificati IPX4 contro schizzi d'acqua e compatibili con l'ecosistema Apple.