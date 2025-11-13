Alibaba lancia i Quark AI Glasses S1: i suoi primi occhiali smart con funzioni di traduzione e riconoscimento oggetti

Anche Alibaba entra ufficialmente nel mercato degli occhiali smart, annunciando i Quark AI Glasses S1. I preordini sono già aperti in Cina, mentre il debutto ufficiale è previsto per il 27 novembre. Il prezzo di lancio è di circa 480 euro.
Si tratta della prima generazione di occhiali smart sviluppata internamente dalla compagnia cinese, concepita come un vero assistente IA indossabile. Secondo Alibaba, i Quark AI Glasses S1 combinano traduzione in tempo reale, riconoscimento oggetti, registrazione POV e interazione vocale, il tutto gestito dal Large Language Model proprietario Qwen, per offrire un accesso continuo e naturale all'intelligenza artificiale durante la giornata.
Gli occhiali smart di Alibaba dal punto di vista hardware
Gli occhiali montano un Qualcomm Snapdragon AR1 per l'elaborazione dei contenuti AR, mentre per audio e connettività troviamo un BES BES2800 con Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6. L'audio è affidato a cinque microfoni, incluso uno a conduzione ossea, e due speaker da 10 mm. La fotocamera principale è una Sony IMX681 con campo visivo di 109°, in grado di scattare foto da 4.032 x 3.024 pixel e registrare video in 3K a 30 fps, con stabilizzazione EIS, modalità notturna e scatto istantaneo.
Il display è un MicroLED monocromatico con luminosità massima di 2.300 nit, regolabile in altezza e distanza per una visione personalizzata. Gli occhiali supportano anche lenti correttive da 0 a 800 gradi e vari indici di rifrazione. La montatura pesa appena 51 grammi con aste ultrasottili da 7,5 mm. I Quark AI Glasses S1 sono certificati IPX4 contro schizzi d'acqua e compatibili con l'ecosistema Apple.
Gli occhiali smart di Alibaba arriveranno in Italia?
Per l'alimentazione, Alibaba ha implementato due batterie sostituibili da 280 mAh con ricarica modulare tramite MiniBag dock da 700 mAh, custodia da 2.500 mAh o clip USB-C che ripristina il 50% in soli 10 minuti.
L'autonomia dichiarata è di 7 ore d'uso attivo e 25 ore in standby, considerando un utilizzo misto tra chiamate, musica, navigazione e brevi video. Non è chiaro se e quando questa prima generazione arriverà al di fuori della Cina, ma i Quark AI Glasses S1 segnano un passo importante per Alibaba nel mercato degli smart glasses.