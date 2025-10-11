0

Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 svelato da un rivenditore, è una scheda con chiave di gioco?

Assassin's Creed Shadows compare nel listino di una nota catena di rivenditori francesi come scheda con chiave di gioco e con tanto di copertina: annuncio in arrivo da Ubisoft?

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/10/2025
I protagonisti di Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Nonostante Ubisoft non l'abbia ancora annunciato in forma ufficiale, diversi indizi sull'arrivo di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 si sono accumulati nei mesi scorsi, e la recente comparsa del gioco presso il listino di un rivenditore sembra corroborare la questione.

Ovviamente non possiamo ancora prenderlo come certo, ma dallo scorso aprile il gioco è stato classificato per Nintendo Switch 2 e successivamente il CEO di Ubisoft stesso ha confermato che arriverà su "altre piattaforme", pur non specificando il nome della console.

Considerando quanto fatto in precedenza anche con Star Wars Outlaws, sembra abbastanza logico che anche Assassin's Creed Shadows possa arrivare sulla console Nintendo, considerando che il port potrebbe richiedere un lavoro simile a quello già svolto.

Un'altra scheda con chiave di gioco, a quanto pare

In ogni caso, il listino del rivenditore francese Auchan sembra parlare chiaro, con tanto di dettagli e anche immagine della copertina, che peraltro consente di ottenere anche altre informazioni.

Il dettaglio che spicca maggiormente è il fatto che Assassin's Creed Shadows, a quanto pare, sarà un'altra scheda con chiave di gioco su Nintendo Switch 2, ovvero il sistema adottato in maniera estremamente diffusa dagli editori di terze parti sulla console Nintendo.

La soluzione continua ad essere decisamente avversata da molti utenti, in quanto sostanzialmente unisce gli elementi negativi della distribuzione digitale a quelli caratteristici del mercato fisico, offrendo una soluzione a mezza via che non soddisfa affatto gli amanti dei supporti tradizionali.

Tuttavia continua ad essere molto utilizzata soprattutto dai third party, in gran parte a causa dei limiti di spazio imposti dagli standard delle cartucce di Nintendo Switch 2. In ogni caso, la notizia principale qui sarebbe la conferma del lancio di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 ancora senza una data di uscita precisa, in attesa di comunicazioni ufficiali.

