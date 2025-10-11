Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 svelato da un rivenditore, è una scheda con chiave di gioco?

Nonostante Ubisoft non l'abbia ancora annunciato in forma ufficiale, diversi indizi sull'arrivo di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 si sono accumulati nei mesi scorsi, e la recente comparsa del gioco presso il listino di un rivenditore sembra corroborare la questione.

Ovviamente non possiamo ancora prenderlo come certo, ma dallo scorso aprile il gioco è stato classificato per Nintendo Switch 2 e successivamente il CEO di Ubisoft stesso ha confermato che arriverà su "altre piattaforme", pur non specificando il nome della console.

Considerando quanto fatto in precedenza anche con Star Wars Outlaws, sembra abbastanza logico che anche Assassin's Creed Shadows possa arrivare sulla console Nintendo, considerando che il port potrebbe richiedere un lavoro simile a quello già svolto.