Nintendo Switch 2 scende di prezzo presso alcuni rivenditori francesi

Secondo quanto riferito da alcune testimonianze, corroborate dai siti ufficiali delle compagnie in questione e raccolte dal noto leaker Billbil-kun sul sito Dealabs, sembra che alcuni rivenditori in Francia abbiano iniziato ad abbassare il prezzo di Nintendo Switch 2, sia in versione singola che in bundle.
Al momento sembra che si tratti di un'iniziativa specifica di alcune catene francesi, ma evidentemente potrebbe esserci margine per una riduzione del prezzo nel prossimo futuro, considerando che sembra essere un'iniziativa a lungo termine da parte di questi rivenditori, e non una promozione specifica.
Ovviamente, resta da vedere se tali prezzi possano essere applicati anche altrove al di là di specifiche occasioni con sconti periodici da parte di altri rivendotori.
50€ in meno sul prezzo standard
In base a quanto riferito da Billbil-kun, si tratta di riduzioni di prezzo alquanto consistenti, sia per quanto riguarda il pacchetto con la console singola che i bundle presenti al momento sul mercato.
Tra questi vengono menzionati il bundle con Mario Kart World e quello con Leggende Pokémon: Z-A, come visibile nel tweet pubblicato dal leaker qui sopra.
Questi sarebbero i nuovi prezzi praticati presso alcuni rivenditori francesi, nella fattispecie cui viene specificata la catena Leclerc, ma sembra che anche altre compagnie stiano seguendo tale strada:
- Nintendo Switch 2 - 419€
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World - 469€
- Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon: Z-A - 469€
Si tratta di riduzioni di circa 50€ rispetto ai prezzi standard praticati normalmente altrove, considerando che la console singola si trova al prezzo ufficiale di 469€ e i bundle solitamente sono piazzati a 509€, dunque un calo davvero interessante, anche se da verificare nella sua estensione e durata.