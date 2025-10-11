Nintendo Switch 2 scende di prezzo presso alcuni rivenditori francesi

Secondo quanto riferito da alcune testimonianze, corroborate dai siti ufficiali delle compagnie in questione e raccolte dal noto leaker Billbil-kun sul sito Dealabs, sembra che alcuni rivenditori in Francia abbiano iniziato ad abbassare il prezzo di Nintendo Switch 2, sia in versione singola che in bundle.

Al momento sembra che si tratti di un'iniziativa specifica di alcune catene francesi, ma evidentemente potrebbe esserci margine per una riduzione del prezzo nel prossimo futuro, considerando che sembra essere un'iniziativa a lungo termine da parte di questi rivenditori, e non una promozione specifica.

Ovviamente, resta da vedere se tali prezzi possano essere applicati anche altrove al di là di specifiche occasioni con sconti periodici da parte di altri rivendotori.