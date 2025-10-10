The Legend Of Dragoon è tornato, sotto forma di demake

L'originale uscì nel 1999 in Giappone e nel 2001 in Occidente . Sono quindi passati più di 26 anni senza che quell'esperienza abbia avuto un seguito, di qualsiasi tipo.

Sony negli ultimi anni ha rimasterizzato un po' di tutto, anche giochi usciti l'altro ieri, ma non ha mai voluto accontentare quelli che chiedevano una versione aggiornata di The Legend Of Dragoon . Presto però, potremo in qualche modo tornare a giocarci, grazie a un demake , ormai quasi pronto.

Ci pensano i fan

Come al solito, ci hanno dovuto pensare i fan a compensare. Il progetto The Legend of Dragoon Demake è in sviluppo da circa cinque anni. Lo sviluppatore Indipendente Sir-Dev-A-Lot ha preso in mano il lavoro dall'autore italiano Flanvel durante il periodo del Covid-19 e da allora lo ha portato avanti, formando un piccolo team per portare a termine questo demake in stile Game Boy Advance del classico per PS1.

Secondo quanto scritto dall'autore sulla pagina ufficiale del gioco su Itch.io: "Attualmente, il gioco copre tutti gli eventi del titolo originale fino all'epica battaglia contro il boss Urobolus nella Grotta di Limestone, e questa prima versione pubblica era pensata per portare il giocatore fino all'uscita della Grotta di Limestone, proprio come la demo originale per PS1 di LOD."

Il team ha incontrato alcuni problemi nello sviluppo delle animazioni, in particolare quella del movimento strisciante di Urobolus: "È lì che siamo attualmente bloccati nello sviluppo, e invece di aspettare ancora per poter finalmente pubblicare il gioco e permettere ai fan di provarlo e divertirsi, abbiamo deciso di andare avanti con il lancio del progetto oggi stesso."

L'idea generale dietro il lancio del gioco ancora work in progress è quella di attirare qualcuno che possa aiutare il team a superare questo ostacolo e completare definitivamente il demake. Quindi scaricatelo e, se potete, aiutate gli sviluppatori.