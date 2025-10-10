Un giocatore di Battlefield 6 ha già ricreato un'iconica mappa di Call of Duty in Portal

Battlefield 6 è disponibile solo da una manciata di ore, eppure un giocatore ha già ricreato un'iconica mappa di Call of Duty in Portal: si tratta di Shipment, uno scenario che i fan del primo Modern Warfare ricorderanno senz'altro con affetto.

Come fare per provarla? È molto semplice: vi basterà accedere alla modalità Portal di Battlefield 6, selezionare la sezione dedicata alla community e cercare "shipment". A quel punto troverete la mappa e persino dei server disponibili in maniera permanente per poterla testare.

L'autore della rivisitazione di Shipment è tale Matavatar, responsabile delle pubbliche relazioni di Deep Worlds, che ha pubblicato su X diversi post per documentare i progressi del suo progetto e anticipando la realizzazione di un'altra mappa di Call of Duty molto famosa, Killhouse.

A quanto pare, insomma, c'erano già diversi utenti ansiosi di provare gli strumenti messi a disposizione dalla nuova modalità Portal di Battlefield 6, e i risultati sono sorprendenti.