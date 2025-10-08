Metaphor: ReFantazio compie un anno e Atlus annuncia un evento speciale: novità in arrivo?

Non è una cosa straordinaria che un team nipponico decida di celebrare una ricorrenza del genere con un evento trasmesso in streaming e dunque da questo potrebbe non emergere nulla di particolarmente rilevante, ma non è escluso che possano esserci novità interessanti in arrivo.

Il publisher Atlus e il team Studio Zero hanno organizzato un evento speciale in occasione del primo anniversario di Metaphor: ReFantazio , che si svolgerà l'11 ottobre in livestream, dunque visibile anche attraverso YouTube e altri canali social.

Appuntamento doppio

In base a quanto riferito da Atlus, la trasmissione speciale per l'anniversario di Metaphor: ReFantazio sarà visibile su YouTube e su Steam, consentendo così a tutti di vederla in diretta, nel caso ci si voglia svegliare presto.

Nello stesso periodo, una celebrazione pubblica dal vivo si terrà anche a Burbank, in California, presso il Round1 Burbank Town Center in un evento dedicato ai fan i cui biglietti pare siano già esauriti.

In quest'ultimo caso ci saranno probabilmente regali speciali ed esclusivi per i presenti, la possibilità di conoscere attori e doppiatori, fare foto e assistere a presentazioni, discussioni e altri eventi particolari, in attesa di saperne di più.

Non è escluso che dalla presentazione in livestream possano emergere informazioni su Metaphor: ReFantazio, sebbene non sia facile pensare all'arrivo di nuovi contenuti, ma forse qualche indicazioni sull'indirizzo dell'eventuale serie potrebbe giungere in tale occasione.

Per il momento, sappiamo che il gioco ha raggiunto 1 milione di copie vendute nel giorno di lancio, confermandosi il titolo venduto più velocemente per Atlus e nonostante la sua presenza al day one su Game Pass, mentre successivamente ha superato i due milioni.