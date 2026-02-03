Metroid Prime 4 Beyond pare aver venduto meno di un milione di copie: i fan temono già per la serie

Ci sono però alcuni titoli che mancano e la loro assenza è stata rapidamente notata dai fan. Parliamo ad esempio di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio (6 novembre) e soprattutto di Metroid Prime 4: Beyond (4 dicembre). La mancanza nei dati di Nintendo sottintende che i due giochi hanno piazzato meno di un milione di copie ad oggi.

I timori dei fan per Metroid Prime 4: Beyond

Va precisato che nel caso di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio si parla di uno spin-off, esclusivo per Nintendo Switch 2 e che il protagonista della serie (Link) non è presente, quindi il risultato non stupisce troppo. Metroid Prime 4: Beyond, invece, è disponibile su due piattaforme (Switch e Switch 2) ed è l'atteso seguito di una amata sottosaga di Metroid.

C'è la possibilità che Nintendo stia calcolando i risultati del gioco separando le due piattaforme e che quindi Metroid Prime 4: Beyond abbia superato il milione di unità, ma sommando le copie Switch e quelle Switch 2. Nel caso sia così, però, Nintendo non lo ha precisato. Nel complesso, i risultati finanziari di Nintendo a malapena citano il videogioco.

Come detto, i fan hanno notato la cosa e l'hanno commentata sul subreddit di Metroid. Ad esempio, l'utente DarkLegend64 ha scritto: "Non è sorprendente. Il marketing di questo gioco è stato orrendo e ha dato l'impressione che Nintendo lo abbia mandato a morire. Inoltre, le grandi critiche ricevute dal gioco dai fan storici hanno assicurato che non ci saranno nuovi fan grazie al passaparole. La pubblicazione del gioco è stata un disastro totale e ancora una volta temo per il futuro della serie Prime".

L'utente TarnishedOctorok scrive invece: "Metroid Prime 4 non è stato il miglior Metroid Prime, ma non è un brutto gioco. È divertente. Ha un'ottima grafica e un ottimo comparto sonoro. Ci sono dei fantastici momenti, elementi veramente epici e speciali che si fanno ricordare. Perlomeno è ciò che penso. Le enormi critiche collettive rivolte al gioco da troppi influencer chiacchieroni e da altre persone che non hanno ottenuto esattamente ciò che volevano hanno seriamente danneggiato il brand e probabilmente hanno eliminato ogni possibilità per un altro gioco della serie Prime. Forse addirittura per qualsiasi gioco Metroid di qualsiasi tipo".

Forse le reazioni dei fan sono un po' pessimistiche, ma certamente Nintendo sarebbe stata più felice di poter inserire a stretto giro Metroid Prime 4: Beyond tra i giochi che hanno venduto più di un milione di copie. Voi cosa ne pensate?

Se avete già completato l'opera (o se non avete problemi a ricevere spoiler), vi suggeriamo il nostro articolo sul finale di Metroid Prime 4.