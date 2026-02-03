Tornando all'edizione fisica, in realtà la lead producer Natalie Herman tempo fa ha parlato di questa possibilità come un sogno che i componenti dello studio avrebbero voluto realizzare, essendoci all'interno di AdHoc molti fan del formato fisico .

In tal senso, come già riportato, AdHoc si sta coordinando con Nintendo al fine di "addolcire" gli interventi censori e offrire ai giocatori un'esperienza meno rimaneggiata rispetto all'attuale, sebbene la censura non potrà essere rimossa del tutto.

La dichiarazione, che arriva dal responsabile PR del team di sviluppo, esclude dunque una soluzione che in passato è stata utilizzata da altre produzioni, puntando piuttosto a lavorare per risolvere almeno parzialmente il problema con le edizioni digitali della brillante avventura a base di supereroi.

AdHoc Studio ha spiegato che un'edizione fisica di Dispatch senza censure per Nintendo Switch 1 e 2 sarebbe impossibile , aggiungendo che la questione "non è attualmente rilevante, dato che non ci sono annunci riguardanti una versione fisica in questo momento."

La censura è legata al sistema di classificazione giapponese?

Alla luce delle polemiche che si sono venute a creare, AdHoc Studio ha commentato anche le speculazioni secondo cui la censura sarebbe legata alla necessità di rispettare il sistema di classificazione giapponese, coinvolgendo però anche le versioni occidentali per via dell'esistenza di un'unica SKU.

Purtroppo in tal senso lo studio si è limitato a riferire di non essere "legalmente in grado di fornire ulteriori commenti sul perché non sia stato possibile avere SKU separate per regioni diverse", anche se tali parole potrebbero essere interpretate come una conferma della causa del problema.