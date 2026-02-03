Google Maps e Gemini: presto potremo parlare con l'IA per modificare i luoghi che ci interessano

L'integrazione di Gemini sta procedendo a ritmo serrato e coinvolge sempre più servizi dell'ecosistema Google. Dopo gli strumenti per la navigazione a piedi e in bicicletta alimentati dal nuovo modello, emergono segnali che indicano un'ulteriore evoluzione di Google Maps. Il processo di revisione delle schede basato sui contributi della community potrebbe infatti essere ripensato con l'aiuto dell'IA, con un'interfaccia completamente diversa da quella attuale.

La funzione "Suggerisci una modifica" è da anni una delle leve principali della qualità delle informazioni presenti su Maps. La piattaforma ha sempre fatto affidamento sulla partecipazione degli utenti per mantenere aggiornati dati come nomi, orari di apertura, numeri di telefono e siti web. Ora Google sembra voler affiancare a questo meccanismo un assistente che interpreti richieste più articolate e gestisca le segnalazioni in linguaggio naturale.