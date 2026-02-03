Android 16 QPR3: miglioramenti alla connettività adattiva e altre novità

Android 16 QPR3 aggiorna la connettività adattiva sui Pixel, introducendo un'interfaccia rivista con due opzioni distinte. Queste funzioni sono pensate per garantire prestazioni ottimali e maggiore durata della batteria.

La versione Android 16 QPR3 introduce alcune novità specifiche legate alla connettività adattiva. In questa beta, l'interfaccia è stata completamente rivista, con due funzioni dedicate e alcuni cambiamenti estetici che rendono la schermata più chiara e gradevole. La connettività adattiva non è una vera e propria novità, dato che è già presente nelle versioni precedenti del sistema operativo, ma gli ultimi miglioramenti la rendono decisamente più utile e funzionale. Ecco cosa cambierà.

Come cambia la connettività adattiva Nella versione stabile QPR2 è possibile trovare il menu dedicato alla connettività adattiva andando su Impostazioni > Rete e internet. Attualmente la schermata si limita a un singolo interruttore, dedicato sia al risparmio energetico che alla stabilità del segnale. La nuova interfaccia, come potete vedere qui sotto, oltre a presentare una nuova veste grafica, è caratterizzata anche da due interruttori distinti. La nuova interfaccia a destra Entrambi sono attivi di default, ma potrete attivarli o disattivarli in base alle vostre preferenze. Si tratta di due funzioni specifiche, ovvero: Passaggio automatico alla rete mobile quando la connessione Wi-Fi è instabile

Ottimizzazione della rete per la durata della batteria La prima, come anticipato, passa automaticamente ai dati mobili quando la connessione Wi-Fi risulta poco stabile. Se volete evitare consumi involontari, basterà disattivare l'opzione. La seconda, invece, seleziona automaticamente la rete migliore per estendere la durata della batteria e quindi ottimizzare il consumo energetico. Non è tutto, perché Google ha anche distribuito un aggiornamento per l'app "Adaptive Connectivity Services" versione p.2026.01 tramite System Services.