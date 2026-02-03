Android 16 QPR3: miglioramenti alla connettività adattiva e altre novità

La versione Android 16 QPR3 introduce alcune novità specifiche legate alla connettività adattiva. In questa beta, l'interfaccia è stata completamente rivista, con due funzioni dedicate e alcuni cambiamenti estetici che rendono la schermata più chiara e gradevole. La connettività adattiva non è una vera e propria novità, dato che è già presente nelle versioni precedenti del sistema operativo, ma gli ultimi miglioramenti la rendono decisamente più utile e funzionale. Ecco cosa cambierà.
Come cambia la connettività adattiva
Nella versione stabile QPR2 è possibile trovare il menu dedicato alla connettività adattiva andando su Impostazioni > Rete e internet. Attualmente la schermata si limita a un singolo interruttore, dedicato sia al risparmio energetico che alla stabilità del segnale. La nuova interfaccia, come potete vedere qui sotto, oltre a presentare una nuova veste grafica, è caratterizzata anche da due interruttori distinti.
Entrambi sono attivi di default, ma potrete attivarli o disattivarli in base alle vostre preferenze. Si tratta di due funzioni specifiche, ovvero:
- Passaggio automatico alla rete mobile quando la connessione Wi-Fi è instabile
- Ottimizzazione della rete per la durata della batteria
La prima, come anticipato, passa automaticamente ai dati mobili quando la connessione Wi-Fi risulta poco stabile. Se volete evitare consumi involontari, basterà disattivare l'opzione. La seconda, invece, seleziona automaticamente la rete migliore per estendere la durata della batteria e quindi ottimizzare il consumo energetico. Non è tutto, perché Google ha anche distribuito un aggiornamento per l'app "Adaptive Connectivity Services" versione p.2026.01 tramite System Services.
Uno strumento utile
La connettività adattiva può rivelarsi molto utile e offrire diversi vantaggi, grazie alla gestione intelligente delle reti a cui lo smartphone è collegato. Come avrete potuto capire, l'autonomia della batteria può migliorare grazie alla selezione automatica della connessione che consuma meno energia.
Inoltre, può garantire una connessione più stabile in base alle diverse circostanze, ad esempio in caso di segnale debole. Ricordiamo che il debutto definitivo della versione QPR3 è atteso per il mese di marzo, quindi tra un mese.