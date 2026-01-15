La Beta 2 di Android 16 QPR3 corregge il consumo eccessivo della batteria sui Pixel e risolve altri problemi

Google ha distribuito la Beta 2 di Android 16 QPR3. Si tratta dell'ultima versione beta incentrata su una serie di correzioni specifiche, come problemi di stabilità, prestazioni e crash critici. Questa beta è disponibile per Pixel 6 e versioni successive. Se possedete un Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 o Pixel 7 Pro, l'aggiornamento avrà il numero di build CP11.251209.007. Per tutti gli altri dispositivi, invece, il numero di build sarà CP11.251209.007.A1. Qualche giorno fa alcuni utenti avevano notato che il problema del consumo eccessivo della batteria era stato risolto solo sui Pixel 8 e successivi, mentre il Pixel 7 continuava a risentirne. Ora, a quanto pare, le correzioni riguardano tutti i modelli dal Pixel 6 in su. Vediamo di seguito le principali novità e correzioni apportate.