La Beta 2 di Android 16 QPR3 corregge il consumo eccessivo della batteria sui Pixel e risolve altri problemi

Google ha distribuito la Beta 2 di Android 16 QPR3. Si tratta dell'ultima versione beta incentrata su una serie di correzioni specifiche, come problemi di stabilità, prestazioni e crash critici. Questa beta è disponibile per Pixel 6 e versioni successive. Se possedete un Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 o Pixel 7 Pro, l'aggiornamento avrà il numero di build CP11.251209.007. Per tutti gli altri dispositivi, invece, il numero di build sarà CP11.251209.007.A1. Qualche giorno fa alcuni utenti avevano notato che il problema del consumo eccessivo della batteria era stato risolto solo sui Pixel 8 e successivi, mentre il Pixel 7 continuava a risentirne. Ora, a quanto pare, le correzioni riguardano tutti i modelli dal Pixel 6 in su. Vediamo di seguito le principali novità e correzioni apportate.
Lista delle correzioni
Di seguito trovate un pratico riepilogo delle correzioni annunciate da Google:
- Risolto un problema che causava il blocco dell'app drawer durante lo scorrimento, che richiedeva aggiornamenti al modo in cui venivano visualizzati gli elementi dell'interfaccia utente
- Android Auto registrava in modo errato il tempo di utilizzo dello schermo, influendo sulla durata della batteria
- Risolti i problemi grafici e il calo delle prestazioni durante l'interazione con il pannello delle notifiche in modalità a schermo intero o PiP, migliorando il rendering del display
- Risolto un problema di consumo eccessivo della batteria durante la notte ottimizzando il consumo energetico dei processi in background
- Risolto un problema per cui il limite di ricarica della batteria non veniva rispettato, causando la ricarica dei dispositivi al 100% anziché al limite impostato
- Risolto un problema che causava rallentamenti nella velocità di navigazione Wi-Fi a causa di un bug nella connessione Wi-Fi
- Risolto un crash durante l'accesso alle impostazioni delle informazioni radio
- Gli utenti riscontravano un notevole ritardo e una mancanza di feedback quando passavano dall'uscita audio all'altoparlante durante le chiamate; il problema è stato risolto migliorando la logica di routing audio
- Risolto un problema di visualizzazione che causava lo sfarfallio dello schermo al risveglio del dispositivo dalla modalità Always-On Display aggiornando la visualizzazione web del sistema
- È stato risolto un problema per cui alcune app, comprese le applicazioni Microsoft gestite da Intune, si bloccavano all'avvio a causa di un problema di compatibilità con il sistema Android, ora risolto
- Risolto un problema che causava ricarica wireless incoerente o non funzionante e ricarica cablata lenta migliorando il sistema di gestione dell'alimentazione
- Risolti i crash di sistema che si verificavano quando si chiudeva un dispositivo pieghevole con un'app aperta, correggendo un problema relativo alla gestione del ciclo di vita delle attività durante i cambiamenti di stato del dispositivo
Altre novità
Nel frattempo, è disponibile anche la build di gennaio per il canale Android Canary. Le novità introdotte sono diverse, come nuove funzionalità per il trasferimento dei dati e piccole modifiche strettamente legate all'interfaccia. Intanto continuano ad emergere nuove indiscrezioni su Android 17 e sui cambiamenti legati alle impostazioni di sistema.