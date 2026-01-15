0

Final Fantasy VII Remake su PC e PS5 riceverà una caratteristica delle versioni Xbox Series e Switch 2

Contemporaneamente al lancio delle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S, Square Enix aggiornerà Final Fantasy VII Remake anche su PC e PS5.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/01/2026
Aerith in Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Le versioni PlayStation 5 e PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade saranno presto aggiornate con la "Progressione semplificata" presente dal lancio nelle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S. Queste ultime saranno lanciate il 22 gennaio, come annunciato in precedenza dalla compagnia giapponese. In questo modo, tutte le versioni saranno sullo stesso livello.

Cosa fa la Progressione semplificata?

La Progressione semplificata porta automaticamente HP e MP del giocatore al massimo, rendendo di fatto impossibile morire.

Inoltre, imposta i danni inflitti a 9.999 contro ogni nemico, velocizzando notevolmente i combattimenti, e fornisce il numero massimo di ogni oggetto (laddove possibile).

In sostanza, si tratta di funzionalità opzionali pensate per permettere ai giocatori di esplorare il gioco e la sua storia anche se non amano il sistema di combattimento o lo trovano troppo difficile.

"Per celebrare il giorno di lancio di Final Fantasy VII Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 e Xbox, giovedì prossimo verrà pubblicato un aggiornamento per le versioni PS5 e PC. Questo update introdurrà la Progressione semplificata, inclusa la possibilità di mantenere HP e MP sempre al massimo e di infliggere costantemente 9.999 danni!" Ha annunciato Square Enix.

Insomma, chi finora si è fatto frenare dal provare Final Fantasy 7 Remake dalla lunghezza o dalla difficoltà dell'esperienza, può tornare a farci un pensierino, perché sta per ottenere una funzionalità che lo renderà davvero molto facile.

