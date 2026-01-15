Recupera Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, oggi è scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii che viene messo in offerta con uno sconto in formato extra large del 71% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 21,48€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è un videogioco action-adventure del 2025 sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio e pubblicato da Sega. Si tratta di uno spin-off della serie Like a Dragon, ambientato sei mesi dopo gli eventi di Like a Dragon: Infinite Wealth.