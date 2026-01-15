Recupera Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, oggi è scontatissimo su Instant Gaming

0

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, oggi è scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile una maxi offerta su Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii che cala moltissimo di prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/01/2026
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii che viene messo in offerta con uno sconto in formato extra large del 71% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 21,48€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è un videogioco action-adventure del 2025 sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio e pubblicato da Sega. Si tratta di uno spin-off della serie Like a Dragon, ambientato sei mesi dopo gli eventi di Like a Dragon: Infinite Wealth.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il protagonista è Goro Majima, storico personaggio della saga, che dopo essersi ritrovato naufrago su un'isola e aver perso la memoria, diventa il capitano di una ciurma di pirati alla ricerca di un tesoro nascosto. La narrazione unisce i toni sopra le righe tipici della serie a una nuova ambientazione a tema piratesco, introducendo anche elementi di combattimento navale.

Like A Dragon Pirate Yakuza In Hawaii 43

L'avventura si svolge in quattro aree principali: Rich Island, un'isola remota vicino alle Hawaii; Madlantis, rifugio segreto di criminali e pirati; Nele Island, base del gruppo religioso Palekana; e Honolulu, già vista in Infinite Wealth. Il sistema di combattimento prevede due stili disponibili per Majima: Mad Dog, veloce e aggressivo, e Sea Dog, che permette di usare sciabole, pistole e strumenti da pirata. Qui la nostra recensione.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
