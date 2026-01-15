Il complotto Conformity Gate di Stranger Things prosegue e ora ha coinvolto anche Balatro

Continuano le teorie del complotto sul finale segreto di Stranger Things , quello che sarebbe dovuto uscire prima il 7 gennaio, quindi l'8, per poi rivelarsi essere una pubblicità . Pare che la teoria del Conformity Gate sia una creatura mutante, che si adatta alle situazioni e che cerca appigli praticamente ovunque... addirittura in Balatro . Sì, proprio il gioco di carte roguelike di LocalThunk.

La nuova teoria

Come saprete, il finale di Stranger Things non è piaciuto a tutti, al punto che in rete è nata una specie di protesta, con la speranza dell'arrivo di una rettifica sottoforma di finale segreto. Visto il molto tempo libero di tanta gente, sono partite delle speculazioni che hanno portato a diverse ipotesi, basate su riferimenti vari trovati prima nelle puntate della serie, quindi un po' ovunque. Tutto ciò che sembrava utile a dimostrare il Conformity Gate è stato tirato dentro. Si tratta di un modus operandi tipico dei complottismi, che in questo caso ha finito per coinvolgere anche Balatro. Per quale motivo?

Su Twitter, una fan di nome @seaweedpenumbra ha fatto notare che il nome del roguelike di carte compare scritto su una lavagna nella stanza degli sceneggiatori nel documentario dietro le quinte della stagione 5, One Last Adventure. Ha inoltre evidenziato che le promozioni Netflix per il 2026 finora si sono concentrate molto sui tarocchi, e che la piattaforma aveva già fatto riferimento a Balatro in Hotel Reverie, il terzo episodio della settima stagione di Black Mirror, in cui un'attrice "entra" in un vecchio film e ne riscrive il finale secondo i propri interessi.

"Non può essere una coincidenza che il marketing di "What's Next on Netflix" si sia focalizzato così tanto sui tarocchi, per poi inserire un riferimento a Balatro di una frazione di secondo nel documentario dei Duffer. La #balatrotheory è la prova al 100% di una messinscena coordinata, e tutti dovrebbero salire sul bus", ha scritto.

La fan ha aggiunto: "Alcune carte di Balatro hanno parallelismi tematici diretti con Stranger Things. È possibile sbloccare una carta segreta chiamata "Planet X" cambiando il mazzo in un "5 of a Kind"", collegando chiaramente il tutto alla Dimensione X / L'Abisso di Stranger Things. Del resto è rarissimo l'uso della X nei media per indicare qualcosa di misterioso. Comunque sia, la nostra ha aggiunto: "Esiste anche una canzone intitolata Planet X dell'artista Calimossa, pubblicata il 14 gennaio 2018, che presenta parallelismi FOLLI con ConformityGate. Il brano è stato utilizzato in uno spot Masterclass del 2021 con Issa Rae, l'attrice che interpreta la protagonista di "Hotel Reverie"".

Come vedete tutto torna, se lo si vuole far tornare. Umberto Eco non mentiva in tal senso. Per tutti gli altri, la serie è finita con il nono episodio della Stagione 5 che potete vedere in streaming su Netflix, insieme a tutti gli altri episodi.