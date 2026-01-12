Il finale di Stranger Things è divisivo? Fino all'ultimo momento non era ancora scritto

Nonostante siano passate due settimane dalla messa in onda, il dibattito intorno al finale di Stranger Things non accenna a rallentare: troppo affrettato? Sono morti pochi personaggi? Ci sono troppi buchi di trama? In mezzo al mucchio, sono spuntate anche delle teorie complottiste, che volevano l'esistenza di un finale segreto. In mezzo a tutto questo caos, è stato pubblicato su Netflix il documentario One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 , che ha svelato come il finale sia stato scritto all'ultimo momento. Sostanzialmente, non era ancora stato scritto quando hanno iniziato a realizzarlo.

Il finale che non c'era

Non è una rarità che alcune sceneggiature vengano scritte in corso d'opera. La differenza fondamentale, nel caso del finale della quinta stagione, è che gli autori sapevano quale sarebbe stato l'epilogo della serie... semplicemente non era ancora stato messo nero su bianco. Matt Duffer, uno degli autori, lo ha ammeso a onor di telecamera nel documentario: "Non è che non sappiamo come finisce. È tutto pianificato... devo solo scriverlo, e siamo davvero a corto di tempo."

A metà delle riprese dell'intera stagione, giunte al giorno di produzione 117, è emerso che la sceneggiatura del finale non era ancora stata completata. Quando sono iniziate le riprese dell'episodio conclusivo di Stranger Things, non c'era ancora una versione definitiva dello script. Montana Maniscalco, assistente principale alla produzione sul set, ammette nel documentario che le riprese del finale sono iniziate senza una sceneggiatura completa, aggiungendo: "Non sappiamo nemmeno del tutto cosa stia succedendo."

Il motivo principale per cui molte scene del finale sono state girate fuori ordine è che la produzione si trovava ancora nella stagione estiva e voleva mantenere quell'aspetto visivo per le sequenze. In una scena successiva viene rivelato che, nonostante fossero già state girate parti del finale, il cast non aveva letto la sceneggiatura completa perché, ovviamente, non era ancora stata scritta. "Non ho mai fatto niente del genere prima. È stranissimo saltare direttamente all'otto," ha rivelato Matt Duffer sul set. "Non mi piace. Non mi piace per niente."

Più avanti, in una sequenza girata nella stanza degli sceneggiatori, lontano dal set, Matt Duffer racconta che il team veniva "pressato costantemente dalla produzione e da Netflix per l'episodio 8", con Ross che ammette che il finale ha rappresentato "le circostanze di scrittura più difficili in cui ci siamo mai trovati". I due hanno sottolineato di aver dedicato a questo episodio più tempo rispetto a qualsiasi altro della serie.