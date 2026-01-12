Hytale ha già incassato abbastanza da finanziare i prossimi due anni di sviluppo

A confermarlo è un messaggio pubblicato su X da Simon Collins-Laflamme, CEO di Hypixel Studios, che ha rivelato come i soli preacquisti abbiano già generato entrate sufficienti a coprire i costi di sviluppo per i prossimi due anni .

Il team di Hytale può già festeggiare

"Sono lieto di annunciare che ci siamo ufficialmente assicurati i costi di sviluppo per i prossimi due anni tramite pre-acquisti. Questo, unito al mio impegno personale decennale, ci proietta in un futuro roseo", ha dichiarato Collins-Laflamme.

Il CEO non ha condiviso cifre precise, ma in un altro messaggio ha affermato che il team si aspetta circa un milione di giocatori al lancio dell'accesso anticipato. Numeri impressionanti per un progetto che fino a poco tempo era stato accantonato, e ancor più considerando che il gioco non sarà disponibile su Steam, almeno non nell'immediato, rinunciando così a una vetrina enorme.

Per chi fosse interessato, Hytale può essere acquistato esclusivamente tramite il sito ufficiale al prezzo di 19,99 dollari per la versione base.