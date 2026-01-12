ChatGPT cambia interfaccia su mobile: il nuovo menu divide gli utenti, risulta più pulito ma meno veloce

Il cambiamento principale riguarda la trasformazione del menu degli allegati in una sezione più compatta e scorrevole , che occupa meno spazio sul display rispetto all'attuale soluzione. In questo nuovo layout, alcune funzioni considerate essenziali, come l'aggiunta di foto, la ricerca sul web e la creazione di immagini, vengono posizionate direttamente sopra il campo di input , rendendole immediatamente accessibili.

OpenAI starebbe testando una nuova modifica all'interfaccia dell'app mobile di ChatGPT che potrebbe non essere accolta con entusiasmo dagli utenti più esperti. Secondo le informazioni emerse, l'azienda sta sperimentando un nuovo design del menu degli allegati , con l'obiettivo di rendere l'interazione più pulita e ordinata, soprattutto sugli schermi di dimensioni ridotte.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa nuova interfaccia di ChatGPT?

Dal punto di vista visivo, il vantaggio è evidente: una porzione maggiore dello schermo resta dedicata alla conversazione, migliorando la leggibilità dei messaggi e riducendo la sensazione di affollamento dell'interfaccia. Questa scelta sembra pensata soprattutto per gli utenti occasionali, che tendono a usare poche funzioni chiave e potrebbero beneficiare di un accesso più diretto alle opzioni principali.

Tuttavia, la nuova impostazione presenta anche un lato meno convincente. Poiché il menu è ora più compatto e confinato in uno spazio ridotto, le opzioni meno utilizzate finiscono più in basso e richiedono uno scorrimento aggiuntivo per essere raggiunte. Questo dettaglio potrebbe risultare fastidioso per coloro che utilizzano ChatGPT in modo intensivo e fanno spesso ricorso a più strumenti e allegati durante le conversazioni.