Il gioco di Zelda che Nintendo vorrebbe dimenticare sta per essere rimasterizzato dai fan

Come saprete, negli anni '90 la serie Zelda trovò spazio anche su una console non prodotta da Nintendo, con risultati disastrosi. Stiamo parlando del CD-i di Philips, che ottenne alcuni titoli approvati dalla casa di Mario, non proprio di qualità eccelsa, a essere eufemistici. Stiamo parlando dei famigerati Zelda: Faces of Evil, Zelda: Wand of Gamelon e Hotel Mario. In realtà ce n'era anche un altro: Zelda's Adventure del 1996, un titolo che nel corso degli anni si è guadagnato la reputazione di essere davvero pessimo (chi lo avrebbe mai detto). Nonostante ciò, è riuscito a crearsi una sua fanbase molto attiva, ricevendo ad esempio una conversione per Game Boy e Game Boy Color. Inoltre, presto sarà rimasterizzato .

Nostalgia canaglia

Il progetto è seguito dallo sviluppatore JappaWakka, che sta realizzando una remaster del gioco originale che offrirà gameplay a 60 fps, sottotitoli, controlli personalizzabili, musica migliorata e audio stereo, oltre ad altre migliorie.

Zelda's Adventure Remaster è attualmente disponibile in forma di demo e includerà in futuro una modalità "Classic", che riproporrà un'esperienza molto simile all'originale, e una modalità "Remastered", che presenterà i miglioramenti citati in precedenza insieme a "contenuti tagliati ripristinati".

Zelda's Adventure è stato uno degli ultimi titoli per CD-i ed è stato sviluppato da Viridis Corporation. Jason Bakutis, che in precedenza aveva lavorato a film hollywoodiani come Critters 3 e Freddy's Dead: The Final Nightmare, raccontò: "All'epoca avevamo il budget più alto mai visto per un videogioco. A un certo punto, i proprietari mi dissero che stavano parlando con la band Echo and the Bunnymen per realizzare la colonna sonora. Ne avevo sentito parlare, ma non avevo mai ascoltato la loro musica."

Questo non è l'unico gioco per CD-i a ricevere una rinfrescata: anche il già citato Hotel Mario sta ricevendo lo stesso trattamento. Insomma, lunga vita ai pessimi giochi per CD-i! Se vi interessa, potete giocare Arzette, un platform che celebra quelle esperienze.