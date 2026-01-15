Avatar 4 e 5 dovranno costare di meno, ha spiegato James Cameron

Avatar 4 e 5 dovranno costare di meno perché sia possibile realizzarli: lo ha spiegato il regista James Cameron, che punta anche in questo caso a girare le due pellicole insieme e ha parlato della partecipazione di Michelle Yeoh.
"Michelle sarà sicuramente in Avatar 4, se lo realizzeremo", ha detto Cameron. "Il punto è che l'industria cinematografica è depressa, in questo momento. Avatar: Fuoco e Cenere è costato molto e dobbiamo fare bene per poter continuare la saga, dobbiamo trovare un modo per realizzare i film di Avatar in modo più economico."
"Se continuiamo e giriamo il quarto film, realizzeremo insieme anche il quinto", ha continuato il regista. "Con La Via dell'Acqua e Fuoco e Cenere abbiamo fatto così, era un'unica grande storia, e sarà lo stesso per Avatar 4 e 5, con anche la presenza di Michelle. Interpreterà un personaggio in performance capture che si chiama Paktu'eylat ed è una Na'vi."
"La gente tende a ignorare i sequel, a meno che non si tratti del terzo film de Il Signore degli Anelli e voglia vedere a tutti i costi cosa succede", ha detto Cameron alcune settimane fa. "Nella mia mente qui è la stessa cosa, il culmine di un arco narrativo, ma potrebbe non essere così per il pubblico."
Spendere meno è possibile?
Sebbene i film della saga di Avatar siano fra quelli che hanno incassato di più in assoluto, con il primo capitolo che detiene ancora il primato con i suoi 2,9 miliardi di dollari, si tratta di progetti estremamente costosi da produrre, che dunque comportano rischi non indifferenti.
"Serve una quantità di soldi astronomica, il che significa che dobbiamo fare il doppio per ottenere un profitto", ha scherzato Cameron qualche tempo fa. "Non ho dubbi che questo film incasserà molti soldi. La domanda è: ne farà abbastanza perché sia giustificato farlo di nuovo?"