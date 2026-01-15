Avatar 4 e 5 dovranno costare di meno, ha spiegato James Cameron

Avatar 4 e 5 dovranno costare di meno perché sia possibile realizzarli: lo ha spiegato il regista James Cameron, che punta anche in questo caso a girare le due pellicole insieme e ha parlato della partecipazione di Michelle Yeoh.

"Michelle sarà sicuramente in Avatar 4, se lo realizzeremo", ha detto Cameron. "Il punto è che l'industria cinematografica è depressa, in questo momento. Avatar: Fuoco e Cenere è costato molto e dobbiamo fare bene per poter continuare la saga, dobbiamo trovare un modo per realizzare i film di Avatar in modo più economico."

"Se continuiamo e giriamo il quarto film, realizzeremo insieme anche il quinto", ha continuato il regista. "Con La Via dell'Acqua e Fuoco e Cenere abbiamo fatto così, era un'unica grande storia, e sarà lo stesso per Avatar 4 e 5, con anche la presenza di Michelle. Interpreterà un personaggio in performance capture che si chiama Paktu'eylat ed è una Na'vi."

"La gente tende a ignorare i sequel, a meno che non si tratti del terzo film de Il Signore degli Anelli e voglia vedere a tutti i costi cosa succede", ha detto Cameron alcune settimane fa. "Nella mia mente qui è la stessa cosa, il culmine di un arco narrativo, ma potrebbe non essere così per il pubblico."