Avatar: Fuoco e Cenere dopo quattro settimane segnala ancora incassi inferiori ai predecessori

Nell'ultimo weekend, il film sci-fi di James Cameron ha incassato 21,3 milioni di dollari negli USA e 65,6 milioni a livello internazionale .

Secondo i dati più recenti, Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 1,231 miliardi di dollari a livello globale, dopo aver passato quattro fine settimana nei cinema.

I dati sugli incassi di Avatar Fuoco e Cenere

Il terzo film di Avatar ha totalizzato 342,6 milioni di dollari negli Stati Uniti d'America, mentre i restanti 888 milioni sono arrivati dal resto del mondo. In generale, i film di Avatar riescono a guadagnare regolarmente nel corso di molte settimane e ottenere buoni risultati soprattutto in Cina, dove Avatar Fuoco e Cenere ha incassato 149 milioni di dollari

Ciò detto, Avatar La Via dell'Acqua (la seconda pellicola) aveva guadagnato 1,713 miliardi di dollari dopo quattro fine settimana, mentre il primo film era arrivato a 1,335 miliardi. Fuoco e Cenere è quindi indietro rispetto ai predecessori e ci si domanda se sarà in grado di arrivare a fine corsa a cifre comparabili con quelle dei primi due lungometraggi.

Ricordiamo che Avatar 4 è previsto per il 21 dicembre 2029 mentre Avatar 5 dovrebbe arrivare il 19 dicembre 2031. Cameron ha però espresso dei dubbi (probabilmente più di facciata) sulla realizzazione di queste pellicole. Sebbene gli incassi siano enormi, Avatar è una serie molto costosa da realizzare e c'è sempre il dubbio che per Disney non sia poi così allettante l'idea di correre il rischio con nuovi film.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Avatar - Fuoco e Cenere.