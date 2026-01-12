OnePlus potrebbe aver cancellato due modelli particolarmente attesi, secondo indiscrezioni

Secondo quanto riportato da alcune fonti, OnePlus avrebbe deciso di cambiare i suoi piani cancellando ben due modelli specifici. Si tratta del pieghevole OnePlus Open 2, seguito del prodotto presentato nel 2023, e forse del OnePlus 15s (con una probabilità del 90%). Chiaramente si tratta di pure indiscrezioni, quindi di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite.
OnePlus Open 2 cancellato
A riportare l'indiscrezione è il leaker Yogesh Brar su X, sostenendo che OnePlus ha cancellato il suo Open 2, quello che poteva rivelarsi un pieghevole interessante e di buona qualità. Inoltre, c'è una probabilità del 90% che anche il OnePlus 15s possa essere cancellato. Si tratta del OnePlus 15T (versione cinese) con schermo da 6,3 pollici a 165 Hz, batteria da 7.000 a 7.500 mAh e una fotocamera teleobiettivo da 50 MP, quindi con caratteristiche molto interessanti. Sarebbe davvero un peccato, se le informazioni dovessero rivelarsi veritiere.
Il OnePlus Open originale, invece, era praticamente un OPPO Find N3, quindi l'Open 2 avrebbe dovuto adottare specifiche molto simili a OPPO Find N6. Alcune indiscrezioni parlano di uno smartphone con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, batteria da 6.000 mAh e fotocamera principale da 200 MP, insieme a un obiettivo ultragrandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP. Insomma, due modelli molto interessanti, con il 15s che poteva rappresentare un'opzione tascabile allettante e il secondo un pieghevole molto promettente.
Quest'anno i dispositivi pieghevoli dovrebbero essere i protagonisti assoluti: in prima fila troviamo l'iPhone Fold di Apple, ma anche altri prodotti come il Razr Fold di Motorola, previsto entro la fine dell'anno.
Realme torna come sub-brand
Nel frattempo, Oppo sta rivedendo la propria struttura interna riportando Realme sotto il marchio principale come sub-brand, quindi coinvolgendo anche OnePlus. Cosa significa tutto ciò? Innanzitutto coprire meglio fasce di prezzo e mercati diversi, nonché evitare sovrapposizioni dirette sul piano commerciale.
Non è ancora chiaro se tutto ciò possa avere una correlazione con i due modelli cancellati, dato che le informazioni sono estremamente vaghe e confuse, quindi vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità.