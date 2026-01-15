L'iPhone pieghevole di Apple utilizzerà metallo liquido e titanio migliorato per una maggiore resistenza

Quali saranno i materiali dell’iPhone pieghevole?

L'utente coreano di Naver, "yeux1122", ha citato una fonte interna all'azienda produttrice dei materiali. Ebbene, la cerniera utilizzata nell'iPhone Fold sarà in metallo liquido, mentre il corpo principale utilizzerà titanio migliorato per garantire maggiore resistenza, riducendone al tempo stesso il peso. Il metallo liquido è un materiale che Apple sta studiando dal 2010, data in cui l'azienda ha siglato un accordo con Liquidmetal Technologies, ottenendo una "licenza mondiale ed esclusiva" per l'uso in prodotti elettronici di consumo.

Questo materiale è stato successivamente utilizzato su iPhone e iPad, ad esempio lo strumento di espulsione della SIM (quindi si tratta di piccole parti). Tuttavia, il metallo liquido è sempre stato difficile da utilizzare per componenti di grande volume, pur continuando a comparire regolarmente nei brevetti Apple.

Liquidmetal Technologies

Ad ogni modo, sarebbe un ottimo alleato per il pieghevole: essendo privo di struttura cristallina, offre un'elevata resistenza anche alle sollecitazioni meccaniche ripetute. Proprio per questo motivo potrebbe rivelarsi fondamentale per le cerniere, migliorandone resistenza e durata nel tempo. Al tempo stesso, il titanio invece sarebbe stato migliorato per offrire un rapporto resistenza/peso migliore rispetto all'alluminio o all'acciaio inossidabile.