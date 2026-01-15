God of War Ragnarok si aggiorna per supportare la più recente funzionalità di PS5 e PS5 Pro

I dettagli dell'aggiornamento di God of War

Chiunque abbia installato God of War Ragnarok vedrà che è possibile scaricare l'aggiornamento 06.06 che "aggiunge la compatibilità per la modalità risparmio energetico su PS5 e PS5 Pro". Non pare che ci sia alcuna altra modifica.

Per sapere se un gioco propone la modalità risparmio energetico, dovete solo verificare la presenza di un simbolo a forma di foglia accanto al nome del videogioco. Per attivare la modalità è necessario andare nelle impostazioni di sistema e nel menù di risparmio energetico.

Secondo i rumor, il vero scopo di questa funzione è di preparare i giochi di PS5 per la compatibilità con una nuova (e non annunciata) console portatile di Sony, che sarà parte della generazione PS6. Questo nuovo dispositivo da gioco portatile sarebbe in grado di eseguire sia i giochi PS5 che quelli PS4, ma nel caso di quelli PS5 sarebbe necessario il supporto alla modalità risparmio energetico che riduce però le prestazioni dei videogiochi.

Parlando invece della serie TV di God of War, vi segnaliamo che ha trovato gli attori di Baldur e Thor e sembrano perfetti.