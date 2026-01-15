OPPO Reno 15: specifiche, prezzo e offerte di lancio della nuova serie Android

Il filo conduttore è l'uso della fotocamera come strumento creativo quotidiano, affiancato da funzioni di intelligenza artificiale orientate non solo allo scatto, ma anche all'editing e alla gestione dei contenuti. A questo si affiancano una particolare attenzione all'autonomia e una piattaforma software pensata per garantire continuità nel tempo.

OPPO amplia la propria offerta nel segmento medio alto con la nuova serie Reno 15 , una gamma di smartphone che punta a rafforzare la vocazione fotografica e video già vista nelle generazioni precedenti. La proposta si articola su più modelli, differenziati per dimensioni, comparto hardware e prezzo, ma accomunati da una precisa direzione progettuale.

Le caratteristiche della serie Oppo Reno15

Dal punto di vista del design, la serie Reno 15 prosegue il percorso avviato con Reno 14, introducendo finiture ispirate a giochi di luce e superfici in vetro scolpito. Il modulo fotografico circolare Dynamic Stellar Ring caratterizza il retro dei dispositivi, mentre il telaio in alluminio dei modelli superiori contribuisce a una sensazione costruttiva solida. Le certificazioni IP66, IP68 e IP69 estendono l'utilizzo anche in ambienti esterni e condizioni meno favorevoli.

Oppo Reno 15 versione base

I display variano per dimensioni, con Reno15 Pro 5G che punta sulla compattezza grazie a un pannello da 6,32 pollici, mentre Reno15 5G e Reno15 F e FS adottano schermi più ampi, tutti con refresh rate a 120 Hz. La tecnologia Splash Touch consente l'uso del display anche con mani bagnate, un dettaglio pensato per l'uso in mobilità.

Il comparto fotografico è uno degli elementi centrali. La fotocamera frontale ultra-grandangolare da 50 megapixel consente di includere più soggetti e contesto, risultando particolarmente adatta a vlog e contenuti social. Sul retro, Reno15 Pro e Reno15 5G integrano un teleobiettivo per ritratti con focale equivalente a 85 mm, mentre il modello Pro si distingue per il sensore principale da 200 megapixel, pensato per catturare un elevato livello di dettaglio.

L'elaborazione delle immagini è affidata a nuovi algoritmi proprietari, con particolare attenzione alla resa dell'incarnato e alla gestione della luce complessa. Le funzioni di editing basate su intelligenza artificiale permettono interventi rapidi su foto e Motion Photo, con strumenti dedicati alla rimozione di elementi indesiderati, agli effetti di profondità e alla creazione di contenuti dinamici.

Oppo Reno 15 FS

Anche il video riveste un ruolo chiave, con supporto al 4K HDR e stabilizzazione avanzata. Le funzioni Dual-View e Seamless Camera Switch consentono di registrare contenuti continui alternando fotocamere anteriori e posteriori, riducendo la necessità di editing esterno. Il tutto è integrato direttamente nell'app fotografica.

Sul fronte delle prestazioni, ColorOS 16 promette nuove ottimizzazioni legate alla gestione delle risorse, mentre il chipset MediaTek Dimensity 8450 del modello Pro è affiancato da soluzioni software per mantenere stabilità e controllo delle temperature anche nel gaming. L'autonomia è affidata a batterie fino a 6.500 mAh con ricarica rapida a 80 W.