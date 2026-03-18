OnePlus 15T: data di uscita e specifiche dell'aspirante re dei compatti Android

Il dispositivo si inserisce nella gamma tra i modelli principali e le varianti più accessibili, proponendo un equilibrio tra dimensioni contenute e caratteristiche tecniche avanzate. Le informazioni condivise confermano gran parte delle indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti.

Dopo settimane di anticipazioni, OnePlus ha fissato la data di presentazione del nuovo OnePlus 15T, smartphone compatto di fascia alta che punta su autonomia e prestazioni. L'uscita è prevista per il 24 marzo 2026 in Cina, con ulteriori dettagli emersi direttamente dai canali ufficiali.

Le specifiche di OnePlus 15T

Secondo quanto comunicato, OnePlus 15T sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, posizionandosi tra OnePlus 15 e OnePlus 15R. Le configurazioni previste includono 12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X, con opzioni di archiviazione comprese tra 256 GB e 1 TB, in linea con gli standard della fascia alta.

Le diverse colorazioni di OnePlus 15T

Uno degli elementi centrali è la batteria da 7.500 mAh, una capacità decisamente elevata per un dispositivo compatto. A questa si affianca il supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W, una novità rispetto alla generazione precedente che non offriva questa funzione.

Il display misura 6,32 pollici e utilizza un pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz. Le cornici risultano particolarmente sottili, pari a circa 1,1 mm, mentre il sensore di impronte digitali passa a tecnologia ultrasonica, sostituendo quello ottico adottato nei modelli precedenti.

Sul fronte fotografico è presente una fotocamera principale da 50 MP, affiancata dal motore di elaborazione proprietario LUMO, già introdotto su OnePlus 15. Dal punto di vista del design non emergono cambiamenti radicali, ma vengono migliorate le certificazioni di resistenza, che arrivano a IP68, IP69 e IP69K, superando il livello IP65 del modello precedente.

OnePlus ha inoltre confermato tre varianti cromatiche, denominate Relaxed Matcha, Healing White Chocolate e Pure Cocoa. La scelta dei nomi riflette una strategia di differenziazione estetica, pur mantenendo una linea complessiva coerente con la gamma. Al momento, però, l'uscita riguarda esclusivamente il mercato cinese e non sono stati forniti dettagli sulla disponibilità internazionale. Il precedente OnePlus 13T era stato distribuito in alcuni mercati con una denominazione diversa, segno di una strategia commerciale non uniforme.

Voi intanto che ne pensate? Vi piace il nuovo OnePlus 15T?