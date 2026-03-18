SSD Samsung in offerta su AliExpress: codici sconto da applicare a tutti i tagli di memoria disponibili

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo SSD. Ecco i diversi tagli con relative codici sconto e prezzi:
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Ulteriori dettagli su questo SSD
Con una capacità che arriva fino a ben 4TB, questo modello si distingue come una scelta ideale per chi desidera aggiornare il proprio desktop o laptop senza rinunciare a spazio di archiviazione e prestazioni elevate. Dal punto di vista delle performance, l'870 QVO sfrutta al massimo le potenzialità dell'interfaccia SATA, raggiungendo velocità sequenziali fino a 560 MB/s in lettura e 530 MB/s in scrittura.
Rispetto al modello precedente, offre miglioramenti anche nelle prestazioni casuali e nella stabilità generale, grazie alla tecnologia intelligente TurboWrite, che utilizza un buffer variabile più ampio per mantenere alte le prestazioni nel tempo. Infine, l'installazione è semplice grazie al formato da 2,5 pollici e al software Samsung Magician.