SSD Samsung in offerta su AliExpress: codici sconto da applicare a tutti i tagli di memoria disponibili

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo SSD. Ecco i diversi tagli con relative codici sconto e prezzi:



250GB : sconto di 13€ con il coupon MULTI13 e costo finale di 91,63€

: sconto di 13€ con il coupon MULTI13 e costo finale di 500GB : sconto di 13€ con il coupon MULTI13 e costo finale di 121,75€

: sconto di 13€ con il coupon MULTI13 e costo finale di 1TB : sconto 30€ con il coupon MULTI30 e costo finale di 207,43€

: sconto 30€ con il coupon MULTI30 e costo finale di 2TB : sconto di 60€ con il coupon MULTI60 e costo finale di 372,94€

: sconto di 60€ con il coupon MULTI60 e costo finale di 4TB: sconto di 70€ con il coupon MULTI70 e costo finale di 726,95€

Per acquistare una di queste versioni dell'SSD è possibile accedere alla pagina del prodotto direttamente tramite questo link.