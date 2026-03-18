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SSD Samsung in offerta su AliExpress: codici sconto da applicare a tutti i tagli di memoria disponibili

Sei alla ricerca di un nuovo SSD? Su AliExpress è presente e disponibile un coupon che fa calare il prezzo dell'SSD targato Samsung in tutti i tagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/03/2026
SSD Samsung

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo SSD. Ecco i diversi tagli con relative codici sconto e prezzi:

  • 250GB: sconto di 13€ con il coupon MULTI13 e costo finale di 91,63€
  • 500GB: sconto di 13€ con il coupon MULTI13 e costo finale di 121,75€
  • 1TB: sconto 30€ con il coupon MULTI30 e costo finale di 207,43€
  • 2TB: sconto di 60€ con il coupon MULTI60 e costo finale di 372,94€
  • 4TB: sconto di 70€ con il coupon MULTI70 e costo finale di 726,95€

Per acquistare una di queste versioni dell'SSD è possibile accedere alla pagina del prodotto direttamente tramite questo link.

Ulteriori dettagli su questo SSD

Con una capacità che arriva fino a ben 4TB, questo modello si distingue come una scelta ideale per chi desidera aggiornare il proprio desktop o laptop senza rinunciare a spazio di archiviazione e prestazioni elevate. Dal punto di vista delle performance, l'870 QVO sfrutta al massimo le potenzialità dell'interfaccia SATA, raggiungendo velocità sequenziali fino a 560 MB/s in lettura e 530 MB/s in scrittura.

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Rispetto al modello precedente, offre miglioramenti anche nelle prestazioni casuali e nella stabilità generale, grazie alla tecnologia intelligente TurboWrite, che utilizza un buffer variabile più ampio per mantenere alte le prestazioni nel tempo. Infine, l'installazione è semplice grazie al formato da 2,5 pollici e al software Samsung Magician.

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