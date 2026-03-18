I monitor KTC sono in sconto su AliExpress: ecco una serie di codici per risparmiare ulteriormente

Se hai bisogno di un nuovo monitor, su AliExpress potrai trovare diverse opzioni targate KTC. Prima di riepilogarle di seguito, ricordiamo che le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Specifichiamo inoltre che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Infine, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.
Potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:
- 8 € di sconto su un acquisto minimo di 100 €
- 45 € di sconto su un acquisto minimo di 300 €
Vediamo tutti i dettagli di seguito.
Tutti i monitor KTC in offerta
Ecco un pratico riepilogo con tutti gli sconti e i codici da poter utilizzare per risparmiare ulteriormente. Per scoprire ulteriori informazioni e per accedere alla pagina del monitor basterà cliccare sui nomi dei monitor sottostanti:
- Monitor curvo H32S17 da 32" 2560x1440 QHD, disponibile a 170,56 €. Usa i codici MULTI20 o ITAS20 per risparmiare altri 20 €
- Monitor H27T27 da 27" QHD, disponibile a 93,07 €. Usa i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €
- Monitor da 24" miniLED 1440P e 180 Hz, disponibile a 137,85 €. Usa i codici MULTI20 o ITAS20 per risparmiare altri 20 €
- Monitor FHD da 24,5" e 300 Hz, disponibile a 126,95 €. Usa i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €
- Monitor smart con altoparlanti 4K da 32", disponibile a 208,94 €. Usa i codici MULTI20 o ITAS20 per risparmiare altri 20 €
- Monitor curvo da 34" e 165 Hz WQHD, disponibile a 226,85 €. Usa i codici MULTI30 o ITAS30 per risparmiare altri 30 €
- Monitor QHD da 32" IPS e 120 Hz, disponibile a 143,22 €. Usa i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €
- Monitor H27T7P-2 da 27" e 200 Hz, disponibile a 140,43 €. Usa i codici MULTI20 o ITAS20 per risparmiare altri 20 €
Prova anche il coupon ITAS100 per risparmiare 100 €, ma ti avvisiamo che solo 100 sono disponibili e probabilmente non sono più validi.