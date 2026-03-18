Meta Horizon Worlds dice addio alla realtà virtuale, è la fine del Metaverso?

Meta Horizon Worlds dice addio alla realtà virtuale: entro il 31 marzo l'app non comparirà più nello Store di Meta Quest, mentre il 15 giugno verrà rimossa definitivamente, restando disponibile solo su mobile.
Si tratta chiaramente di un duro colpo per il Metaverso, che puntava proprio sulla VR per concretizzare le ambizioni di un mondo digitale ispirato a quello di Ready Player One, ma che nei fatti non ha mai davvero attecchito.
Già lo scorso febbraio Meta aveva anticipato l'intenzione di separare Horizon Worlds dalla piattaforma Meta Quest, dichiarando di volersi focalizzare sulla versione mobile dell'app. Ebbene, ora l'azienda ha ufficializzato questa strategia, definendone le tempistiche.
"Entro il 31 marzo 2026, Horizon Worlds ed Events non appariranno più nello Store di Meta Quest", si legge sul sito ufficiale. "Inoltre i mondi Horizon Central, Events Arena, Kaiju e Bobber Bay non saranno più disponibili in realtà virtuale."
"Sarà comunque possibile accedere agli altri mondi preferiti in VR fino al 15 giugno 2026, data dopo la quale l'app Horizon Worlds verrà rimossa da Quest e i mondi non saranno più disponibili."
"Dopo il 15 giugno sarà possibile accedere a tutti i mondi preferiti ottimizzati per mobile tramite l'app Meta Horizon", scaricabile da App Store o Google Play.
Cambia tutto?
Mentre si è parlato nelle scorse settimane di possibili licenziamenti di massa nei Reality Labs di Meta, il cambio di strategia annunciato dall'azienda mette in discussione l'intero progetto del Metaverso, abbandonando appunto la realtà virtuale.
I risultati ottenuti finora non hanno soddisfatto le aspettative di Meta, questo è evidente, e bisognerà capire a questo punto in che maniera (e soprattutto se) la piattaforma verrà rimodulata su mobile.