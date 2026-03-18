Meta Horizon Worlds dice addio alla realtà virtuale, è la fine del Metaverso?

"Sarà comunque possibile accedere agli altri mondi preferiti in VR fino al 15 giugno 2026, data dopo la quale l'app Horizon Worlds verrà rimossa da Quest e i mondi non saranno più disponibili."

"Entro il 31 marzo 2026, Horizon Worlds ed Events non appariranno più nello Store di Meta Quest ", si legge sul sito ufficiale. "Inoltre i mondi Horizon Central, Events Arena, Kaiju e Bobber Bay non saranno più disponibili in realtà virtuale."

Già lo scorso febbraio Meta aveva anticipato l'intenzione di separare Horizon Worlds dalla piattaforma Meta Quest, dichiarando di volersi focalizzare sulla versione mobile dell'app . Ebbene, ora l'azienda ha ufficializzato questa strategia, definendone le tempistiche.

Cambia tutto?

Mentre si è parlato nelle scorse settimane di possibili licenziamenti di massa nei Reality Labs di Meta, il cambio di strategia annunciato dall'azienda mette in discussione l'intero progetto del Metaverso, abbandonando appunto la realtà virtuale.

I risultati ottenuti finora non hanno soddisfatto le aspettative di Meta, questo è evidente, e bisognerà capire a questo punto in che maniera (e soprattutto se) la piattaforma verrà rimodulata su mobile.