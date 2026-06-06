Gli occhiali Meta Ray-Ban potrebbero riconoscere i volti delle persone con l’IA

Gli occhiali Meta Ray-Ban potrebbero essere dotati di una funzionalità IA non ancora svelata ufficialmente, in grado di riconoscere i volti e avvisare l'utente quando sono presenti persone familiari. Per ora Meta non ha preso ancora alcuna decisione, ma tra gli utenti iniziano già a crescere le preoccupazioni legate alla privacy. Vediamo meglio i dettagli.
Come funziona il riconoscimento dei volti
Prima di tutto, le informazioni sono state riportate da WIRED con un rapporto. La testata ha analizzato l'app Meta AI e ha scoperto una funzionalità IA non ancora rilasciata, chiamata "NameTag". Questa funzione dovrebbe essere in grado di riconoscere i volti, ovviamente ripresi dagli occhiali di Meta, elaborarli e avvisare gli utenti quando sono presenti volti familiari.
Secondo quanto riportato, NameTag è stata sviluppata quest'anno, dopo che Meta ha annunciato la nuova variante di display. Meta AI funge da app complementare e collega le funzioni del dispositivo agli occhiali, fornendo l'accesso necessario a Internet e all'elaborazione backend, tra le varie cose.
Andando nello specifico, la funzione converte i volti in dati biometrici sfruttando tre modelli di intelligenza artificiale. Il primo rileva il volto, il secondo riposiziona l'immagine e il terzo converte il volto in dati biometrici utilizzabili. Sebbene la funzione sia stata individuata nel codice, non risulterebbe ancora attiva e Meta sostiene che un'eventuale introduzione sarà annunciata con "piena trasparenza".
Nessuna decisione definitiva
"Non è stato ancora distribuito nulla ai consumatori e non è stata presa alcuna decisione definitiva su come procedere, ammesso che si decida di farlo. Se dovessimo decidere di lanciare qualcosa, adotteremo un approccio ponderato e lo faremo in piena trasparenza. Su una cosa possiamo essere chiari: non stiamo creando un database centrale dei volti", ha dichiarato Meta.
Si tratta sicuramente di una vicenda da seguire con cautela, considerando le possibili implicazioni sulla privacy. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
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