Gli occhiali Meta Ray-Ban potrebbero riconoscere i volti delle persone con l’IA

Gli occhiali Meta Ray-Ban potrebbero essere dotati di una funzionalità IA non ancora svelata ufficialmente, in grado di riconoscere i volti e avvisare l'utente quando sono presenti persone familiari. Per ora Meta non ha preso ancora alcuna decisione, ma tra gli utenti iniziano già a crescere le preoccupazioni legate alla privacy. Vediamo meglio i dettagli.

Come funziona il riconoscimento dei volti

Prima di tutto, le informazioni sono state riportate da WIRED con un rapporto. La testata ha analizzato l'app Meta AI e ha scoperto una funzionalità IA non ancora rilasciata, chiamata "NameTag". Questa funzione dovrebbe essere in grado di riconoscere i volti, ovviamente ripresi dagli occhiali di Meta, elaborarli e avvisare gli utenti quando sono presenti volti familiari.

Secondo quanto riportato, NameTag è stata sviluppata quest'anno, dopo che Meta ha annunciato la nuova variante di display. Meta AI funge da app complementare e collega le funzioni del dispositivo agli occhiali, fornendo l'accesso necessario a Internet e all'elaborazione backend, tra le varie cose.

Meta Ray-Ban

Andando nello specifico, la funzione converte i volti in dati biometrici sfruttando tre modelli di intelligenza artificiale. Il primo rileva il volto, il secondo riposiziona l'immagine e il terzo converte il volto in dati biometrici utilizzabili. Sebbene la funzione sia stata individuata nel codice, non risulterebbe ancora attiva e Meta sostiene che un'eventuale introduzione sarà annunciata con "piena trasparenza".