Scrivere nell'aria senza parlare: Meta cambia il modo di usare i Ray-Ban Display con l'IA e la Neural Band

La novità più importante è l'adozione dei modelli Muse Spark, che dovrebbero migliorare parecchio la comprensione di ciò che l'utente sta effettivamente guardando attraverso gli occhiali e di conseguenza rendere le risposte molto più pertinenti. A questo si aggiunge un accesso più completo a Threads, oltre a nuove particolari modalità di interazione silenziosa tramite la Meta Neural Band.

Meta Ray-Ban Display integrano Threads e un assistente IA più evoluto

Con Muse Spark, in pratica, Meta AI promette informazioni contestuali basate su quello che si ha davanti. Un esempio concreto: chiedere se un alimento è una buona fonte di fibre, oppure farsi segnalare locali nelle vicinanze con Wi-Fi disponibile. Sul display interno restano comunque accessibili i dati in tempo reale su meteo, calendario e mercati finanziari.

Meta ha aggiornato anche le funzioni compatibili con Instagram

L'integrazione di Threads, dal canto suo, permette di scorrere il feed, guardare immagini e video, interagire con i post e condividere contenuti via messaggio. La maggior parte di queste operazioni si può gestire a voce, evitando così di dover estrarre il telefono mentre si cammina o si fa altro.

Per chi è iscritto al programma Early Access (al momento solo negli Stati Uniti e Canada) debutta anche Neural Handwriting. Si tratta di una funzione piuttosto particolare, che sfrutta la Meta Neural Band per trasformare i movimenti del dito in comandi scritti veri e propri. Dopo aver attivato Meta AI, basta tracciare lettere su una superficie qualsiasi per formulare richieste senza dover parlare: è utile per avviare la navigazione, mettere musica, inviare messaggi o cercare informazioni in silenzio.

Non manca qualche aggiornamento anche per Instagram. Dai Ray-Ban Display si possono ora pubblicare foto negli Instants tramite comando vocale, mentre sui Reel diventa possibile cercare contenuti, leggere i commenti e condividerli con i propri contatti.

Meta ricorda infine che gli occhiali supportano già la navigazione pedonale nelle città americane, la traduzione dal vivo in 20 lingue e la consultazione di Spotify direttamente sul display. Detto questo, la distribuzione graduale e le limitazioni geografiche lasciano intendere che buona parte di queste funzioni resterà, almeno per ora, riservata a un numero piuttosto ristretto di utenti fuori dall'Unione Europea.