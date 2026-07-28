Claude, migliaia di chat finiscono online: cosa sta succedendo davvero

Nelle ultime ore sono emerse segnalazioni riguardanti alcune chat e Artifact creati con Claude finiti nei risultati di ricerca di Google e Bing. Il problema è nato dalla scoperta che diversi URL con dominio claude.ai/share erano indicizzati e quindi facilmente rintracciabili online . Tra le pagine visibili nei motori di ricerca sono comparsi contenuti potenzialmente sensibili, tra cui informazioni personali, documenti aziendali riservati e dati sanitari. Vediamo cosa è successo.

Un “semplice” errore

Come vi abbiamo anticipato, alcuni utenti hanno scoperto che era possibile individuare numerose chat condivise su Claude effettuando ricerche mirate su Google e Bing con operatori come "site.ai/share". Nei risultati comparivano diverse conversazioni e contenuti creati tramite la funzione Artifacts. È importante chiarire fin da subito che il problema non riguarda le chat rimaste private e mai condivise dagli utenti. Le pagine indicizzate erano invece contenuti resi accessibili tramite link pubblici, all'interno dei quali sono stati trovati anche dati particolarmente sensibili come informazioni sanitarie, curriculum, chiavi API e documenti aziendali interni.

Claude

Alla base del problema c'è la funzione di condivisione delle chat, pensata per permettere agli utenti di inviare una conversazione ad altre persone tramite un semplice link. Claude consente infatti di creare un URL pubblico collegato alla chat, così da renderla accessibile a chiunque possieda quell'indirizzo. Il rischio nasce dal normale funzionamento del web: quando un link pubblico viene pubblicato o individuato online, può essere rilevato dai crawler dei motori di ricerca, analizzato e successivamente inserito nei risultati di Google e Bing.

La funzione di condivisione

Anthropic aveva già configurato un file robots.txt per chiedere ai crawler dei motori di ricerca di non analizzare le pagine condivise, ma questa protezione non è sufficiente per impedire completamente l'indicizzazione. Per evitare che una pagina finisca nei risultati di ricerca, infatti, è necessario utilizzare strumenti più specifici, come il tag HTML "noindex" o apposite intestazioni del server.

Secondo quanto riportato da Wired, che ha analizzato alcune delle pagine coinvolte, queste protezioni aggiuntive sembravano non essere presenti, permettendo ai motori di ricerca di individuare e mostrare gli URL condivisi.