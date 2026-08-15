Preparati a riscattare i nostri coupon: stanno arrivando nuove offerte speciali su AliExpress

Stanno per tornare nuove offerte esclusive su AliExpress e per un periodo limitato. L'evento Ritorno a Scuola inizierà allo scoccare della mezzanotte del 17 agosto, ma sono già disponibili alcuni coupon da poter riscattare e che puoi trovare presso il Centro Coupon.
Alcuni coupon non sono ancora disponibili, quindi assicurati di controllare periodicamente la pagina per vedere quando torneranno. Ecco di seguito un pratico riepilogo dei codici da poter riscattare e tutte le promozioni speciali, tra PayPal e cashback.
Codici AliExpress da riscattare
Ecco un elenco dei codici da poter riscattare allo scoccare della mezzanotte, in modo da assicurarti sconti esclusivi una volta trovato il prodotto ideale. Come anticipato, alcuni coupon potrebbero essere già disponibili, quindi assicurati di consultare la pagina frequentemente:
- MULTI3 / ITNS03 / ITAE3: 3 € di sconto su 15 €
- MULTI6 / ITNS06 / ITAE6: 6 € di sconto su 39 €
- MULTI11 / ITNS11 / ITAE11: 11 € di sconto su 79 €
- MULTI20 / ITNS20 / ITAE20: 20 € di sconto su 139 €
- MULTI33 / ITNS33 / ITAE33: 33 € di sconto su 229 €
- MULTI45 / ITNS45 / ITAE45: 45 € di sconto su 309 €
- MULTI70 / ITNS70 / ITAE70: 70 € di sconto su 489 €
- MULTI110 / ITNS110 / ITAE110: 110 € di sconto su 650 € (Attenzione, questo codice è valido esclusivamente il primo giorno)
Come saprai, questi codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima, preferibilmente durante i primi due giorni della campagna.
Sconti PayPal
Non è tutto, perché tornano anche gli sconti PayPal da poter applicare insieme ai codici:
- 10 € di sconto su 99 €
- 20 € di sconto su 199 €
- 45 € di sconto su 299 €
I coupon PayPal verranno rilasciati in due ondate, precisamente il 17 agosto alle 00:00 e il 24 agosto alle 00:00. Anche questi hanno riscatti limitati, quindi approfittane quanto prima.
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- Cashback dal 3% al 9%
- Fino a 15 € di cashback al giorno
- Fino a 300 € complessivi
Assicurati di riscattare i codici e prepararti per il 17 agosto: troverai numerose offerte speciali tra Nintendo Switch 2, smartphone top di gamma e tanti altri dispositivi a prezzi bassissimi. Per qualsiasi domanda o dubbio non esitare a contattarci!