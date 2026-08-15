Preparati a riscattare i nostri coupon: stanno arrivando nuove offerte speciali su AliExpress

Stanno per tornare nuove offerte esclusive su AliExpress e per un periodo limitato. L'evento Ritorno a Scuola inizierà allo scoccare della mezzanotte del 17 agosto, ma sono già disponibili alcuni coupon da poter riscattare e che puoi trovare presso il Centro Coupon.

Alcuni coupon non sono ancora disponibili, quindi assicurati di controllare periodicamente la pagina per vedere quando torneranno. Ecco di seguito un pratico riepilogo dei codici da poter riscattare e tutte le promozioni speciali, tra PayPal e cashback.