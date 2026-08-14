Game of Thrones: Guerra per Westeros si mostra in un teaser trailer, sarà alla Gamescom 2026

Playside Studios ha pubblicato in queste ore un nuovo teaser trailer sul gameplay di Game of Thrones: Guerra per Westeros, che funge da primo assaggio per il trailer completo che verrà presentato in occasione dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026.
Come spiegato dal team, quello mostrato sotto è solo un piccolo frammento del trailer del gameplay completo che verrà mostrato nel corso della serata d'apertura Opening Night Live della fiera di Colonia, consentendo di dare un'occhiata più approfondita al gameplay del gioco.
Annunciato al Summer Game Fest dell'anno scorso, Game of Thrones: Guerra per Westeros è uno strategico in tempo reale ambientato nel continente delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che ha un periodo di uscita su PC in attesa di ulteriore definizione.
La conquista dei Sette Regni
Il teaser si presenta dunque come una sorta di assaggio di quello che verrà mostrato poi nei prossimi giorni con il trailer esteso del gameplay di Game of Thrones: Guerra per Westeros, che verrà mostrato nella serata del 25 agosto durante l'Opening Night Live della Gamescom 2026.
Collegato ovviamente all'opera di George R.R. Martin e in particolare al celebre adattamento in serie TV, Game of Thrones, il gioco si presenta come un RTS incentrato sulla lore della serie.
In questo, possiamo prendere il controllo di una delle casate di Westeros o guidare l'Armata dei Morti, cercando in ogni caso di raggiungere il controllo completo del continente, o comunque di espandere il più possibile la nostra influenza su questo.
Potrà essere giocato in single player o in multiplayer, con ogni fazione che potrà contare su personaggi iconici con particolari caratteristiche in grado di influenzare l'andamento delle battaglie e diventare sempre più potenti salendo di livello.
Come nella tradizione del genere, anche in questo caso ci troviamo a controllare eserciti composti da unità diverse, dotate di armi e abilità differenti, il cui utilizzo dev'essere studiato in maniera strategica sul campo di battaglia.
A questo punto non resta che attendere la presentazione estesa che si terrà il 25 agosto per saperne di più, con probabili approfondimenti in arrivo proprio durante la Gamescom 2026 verso fine mese.