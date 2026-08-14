Game of Thrones: Guerra per Westeros si mostra in un teaser trailer, sarà alla Gamescom 2026

Playside Studios ha pubblicato in queste ore un nuovo teaser trailer sul gameplay di Game of Thrones: Guerra per Westeros, che funge da primo assaggio per il trailer completo che verrà presentato in occasione dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026.

Come spiegato dal team, quello mostrato sotto è solo un piccolo frammento del trailer del gameplay completo che verrà mostrato nel corso della serata d'apertura Opening Night Live della fiera di Colonia, consentendo di dare un'occhiata più approfondita al gameplay del gioco.

Annunciato al Summer Game Fest dell'anno scorso, Game of Thrones: Guerra per Westeros è uno strategico in tempo reale ambientato nel continente delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che ha un periodo di uscita su PC in attesa di ulteriore definizione.