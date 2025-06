Games of Thrones: War for Westeros è stato annunciato al Summer Game Fest

Nel video vediamo Jon Snow che lotta contro l'esercito dei non morti che provengono dall'estremo nord del regno. Nella battaglia vediamo il Bastardo che si scontra contro gli avversari e sembra dominare, anche con l'aiuto di un drago, ma mentre la narrazione prosegue e la voce ci dice che dovremo noi decidere come andranno le cose, vediamo che viene sconfitto e il dragone abbattuto.

Durante il Summer Game Fest 2025 è stato mostrato un nuovo videogioco de Il Trono di Spade chiamato Games of Thrones: War for Westeros : si tratta di un gioco di strategia in tempo reale previsto per il momento unicamente per PC. Gli autori sono PlaySide Studios e Warner Bros.

Il trailer di Games of Thrones: War for Westeros

Il gioco è descritto come un "classico gioco di strategia in tempo reale" per PC ambientato nel mondo di Westeros. I giocatori prenderanno il controllo di una delle leggendarie casate della narrativa (Stark, Targaryen o Lannister) o del Night King, con l'obiettivo di conquistare i Sette Regni. Il gioco ha una campagna per giocatore singolo e una multigiocatore.

Ogni fazione di War for Westeros ha i propri eroi, eserciti e meccaniche uniche e i giocatori possono inviare truppe di terra, cavalleria, macchine d'assedio, giganti e draghi per avere la meglio. Alcune delle località che appariranno nel gioco includono la Barriera e Approdo del Re.

Ryan McMahon, director del gioco, ha dichiarato che War for Westeros mira a realizzare il desiderio di giocare alla famosa serie televisiva Game of Thrones. "Questa volta non guarderete Game of Thrones, ma lo giocherete", ha detto lo sviluppatore.