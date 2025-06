The Cube è uno sparatutto multigiocatore ambientato nel mondo di Atomic Heart ed è stato appena annunciato

Diversi anni dopo gli eventi di Atomic Heart, il mondo sta subendo una nuova minaccia: una misteriosa struttura levitante, conosciuta come The Cube , è diventata l'epicentro di fenomeni sempre più pericolosi. Per salvare l'umanità i giocatori dovranno scoprirne i segreti più reconditi e sopravvivere. In superficie il cubo si presenta come un oggetto geometricamente perfetto, ma in realtà è un luogo anomalo e mutevole, brulicante di nemici feroci. Ma la cosa più terrificante è l'equazione nascosta nelle sue profondità. Decifrarla può salvare l'umanità; fallire significa l'estinzione.

Il trailer

Parlando del trailer, mostra un'anteprima dell'enorme struttura levitante che sarà al centro di questa nuova storia ambientata nell'Universo di Atomic. The CUBE è attualmente in fase di sviluppo per PC e console. Non sono state svelate quali, ma immaginiamo che non mancheranno Xbox Series X e S e PlayStation 5. Non c'è nemmeno una data d'uscita ufficiale.

"Da Mundfish siamo stati i primi nell'industria a implementare una tecnologia che consente a migliaia di oggetti di muoversi e ruotare simultaneamente su vaste aree di terreno, online e in tempo reale. Nessun altro gioco ha mai fatto qualcosa del genere prima d'ora," ha dichiarato Robert Bagratuni, fondatore e CEO di Mundfish, nonché director di The Cube.

"Questo è stato possibile grazie al nostro innovativo sistema proprietario di split-rendering, che ridefinisce il modo in cui il movimento viene gestito negli ambienti interattivi. La tecnologia offre prestazioni massime anche sotto carichi estremi. In The CUBE, fisica, balistica e gravità risultano completamente naturali, ma dietro le quinte, è tutto alimentato da un sistema complessissimo. Il sistema consente transizioni fluide, tracciamento preciso degli oggetti e un multiplayer sincronizzato in un mondo vivo e in continua evoluzione. È un vero traguardo tecnologico."

Visto che ci siamo, vediamo le prime immagini di The Cube:

Vediamo anche quali saranno le caratteristiche principali di The Cube:

Una nuova storia profonda con una narrativa d'impatto ambientata nell'Universo di Atomic.

Ambientazione unica in un mondo progettato come un enorme Cubo levitante, con file e bordi in rotazione continua che generano scenari imprevisti, combinazioni ambientali sorprendenti e nuove sfide di combattimento.

Esplorazione ricca di un mondo vasto. Ampie distese e biomi diversi da scoprire, pieni di missioni entusiasmanti e segreti nascosti.

Progressione profonda e persistente. Sviluppo e personalizzazione costanti del personaggio che premiano gli stili di gioco individuali. Anche il fallimento non bloccherà la progressione del giocatore.

Combattimento intenso e profondità tattica. Battaglie dinamiche con un'ampia scelta di armi e abilità, nemici letali, boss potenti e preparazione strategica.

Un innovativo sistema di Split-Rendering che rivoluziona la gestione del movimento negli ambienti interattivi. Questa tecnologia proprietaria alimenta il mondo dinamico di The CUBE, consentendo transizioni fluide, tracciamento intelligente degli oggetti e sincronizzazione multiplayer.

Durante lo stesso evento, Mundfish ha presentato anche Atomic Heart 2.