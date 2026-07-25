George R.R. Martin sta scrivendo velocemente il suo nuovo libro, ma non è Winds of Winter

In una nuova intervista pubblicata da The Hollywood Reporter, lo showrunner dell'adattamento televisivo di Dunk and Egg , Ira Parker, ha spiegato che Martin ha quasi concluso il quarto libro e si sposterà poi sul quinto, fornendo nuovo materiale da adattare alla serie TV in maniera alquanto veloce.

Un'attesa infinita

C'è da dire che la scrittura di Dunk and Egg è probabilmente molto meno impegnativa, dunque non dovrebbe portare via una grande quantità di tempo all'autore, vista anche la relativa brevità dei racconti rispetto ai poderosi volumi della sua serie principale, ma è chiaro che Martin continui a dedicarsi ad altro rispetto a Winds of Winter.

George R.R. Martin

Sappiamo, al momento, che l'autore ha scritto già buona parte dell'attesissimo libro: circa 1200 pagine secondo quanto riferito tempo fa, alle quali però dovrebbero aggiungersene altre 500 circa per arrivare a completamento.

Non c'è la minima idea su una possibile tempistica di uscita di Winds of Winter, che ormai è distante 15 anni dall'uscita del libro precedente, men che meno del successivo A Dream of Spring, al momento completamente ipotetico.

Nel frattempo, i lavori su Dunk and Egg vanno invece a pieno regime: "Il quarto libro, a cui sta lavorando George, è ambientato in un luogo davvero fantastico", ha detto Parker. "E il quinto libro segna la conclusione della fase in cui Egg è ancora un ragazzo. È quindi un punto di arrivo molto naturale per noi per fare una pausa e tornare quando Dexter sarà più grande".

"A quel punto potremo dedicarci a 'Egg il Principe', affrontare alcuni temi politici, inserire elementi divertenti a Summer Hall e Approdo del Re, e creare un'atmosfera diversa in cui i personaggi non siano sempre in viaggio".

È chiaro che per Martin la scrittura di Winds of Winter si stia rivelando problematica, forse anche a causa dell'enorme pressione psicologica che si è venuta a creare con l'attesa, aggiungendo anche la necessità di "correggere" la rotta intrapresa dalla serie TV che ha lasciato molti insoddisfatti sul finale.