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L'attesa per The Winds of Winter è più lunga del tempo richiesto a scrivere i primi cinque volumi

George R.R. Martin continua a farci attendere e l'attesa di The Winds of Winter è diventata ora così lunga da aver superato il numero di giorni che sono serviti per scrivere tutti gli altri romanzi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/06/2026
George R.R. Martin

George R.R. Martin lavora molto, ma chiaramente non su The Winds of Winter, il prossimo romanzo della saga principale delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.

L'attesa per questo libro si è ormai protratta così tanto da aver superato il tempo che è servito allo scrittore per produrre tutti gli altri libri già pubblicati.

Il tempo intercorso tra A Dance With Dragons e The Winds of Winter

Come recentemente sottolineato da Culture Crave su Twitter, il divario temporale tra A Dance With Dragons e The Winds of Winter ha ormai superato l'intera attesa trascorsa tra la pubblicazione di A Game of Thrones e quella di A Dance With Dragons.

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I primi cinque libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco sono stati pubblicati nell'arco di 5.457 giorni - quasi 15 anni - un percorso culminato con l'uscita di A Dance With Dragons l'11 luglio 2011. Ad oggi, 21 giugno 2026, sono passati esattamente 5.458 giorni da quando quell'ultimo volume è arrivato sugli scaffali delle librerie negli USA.

George R.R. Martin non è "dell'umore giusto" per finire Winds of Winter George R.R. Martin non è dell'umore giusto per finire Winds of Winter

Ovviamente nel frattempo Martin non è rimasto con le mani in mano. Oltre a collaborare con FromSoftware su Elden Ring, ha scritto altri romanzi e ha contribuito alla creazione di svariate serie televisive, come le recenti House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms.

Sappiamo inoltre che dei seguiti de Il Trono di Spade sono in sviluppo.

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