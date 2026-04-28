House of the Dragon presenta la Stagione 3 con un trailer italiano

HBO Max ha pubblicato un trailer italiano per la Stagione 3 di House of the Dragon che introduce i personaggi, gli eventi e le ambientazioni della nuova stagione, che sarà disponibile in streaming a partire dal 22 giugno.

I nuovi episodi rappresentano un punto di svolta decisivo per il prequel de Il Trono di Spade, visto che porteranno sullo schermo gli eventi più brutali della Danza dei Draghi, il sanguinoso scontro fra i membri di casa Targaryen.

Dopo le tensioni accumulate nel corso delle prime due stagioni, infatti, il conflitto tra la fazione dei Neri, guidata da Rhaenyra Targaryen, e quella dei Verdi, capitanata da Aegon II, entrerà nella sua fase più critica e violenta.

Il trailer anticipa alcuni dei temi principali della terza stagione, caratterizzata da battaglie su larga scala, intrighi politici e gli immancabili tradimenti, nell'ambito di un racconto che lo showrunner Ryan Condal ritiene non sia mai stato così ambizioso.