Final Fantasy VII Revelation è stato presentato al Summer Game Fest: si tratta della terza e ultima parte del remake del grande classico di Square Enix, che uscirà nella primavera del 2027.

Una grande novità di Revelation è che stavolta sarà disponibile in contemporanea su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, confermando le recenti strategie del publisher giapponese per quanto concerne la pubblicazione multipiattaforma.

La trama del nuovo capitolo riprende ovviamente gli eventi da dove li avevamo lasciati al termine di Final Fantasy VII Rebirth, consegnandoci un'ambientazione open world ancora più ricca e un gameplay ulteriormente rifinito, specie per quanto concerne il sistema di combattimento.

Naturalmente è stato dedicato ampio spazio al gioco, protagonista di diversi video: non soltanto il trailer di annuncio ma anche un filmato ricco di sequenze di gameplay, come potete vedere qui sotto.