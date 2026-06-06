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Final Fantasy VII Revelation è stato presentato al Summer Game Fest

L'annuncio finale del Summer Game Fest è stato quello che molti immaginavano: una corposa presentazione di Final Fantasy VII Revelation.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/06/2026
I protagonisti di Final Fantasy VII Revelation

Final Fantasy VII Revelation è stato presentato al Summer Game Fest: si tratta della terza e ultima parte del remake del grande classico di Square Enix, che uscirà nella primavera del 2027.

Una grande novità di Revelation è che stavolta sarà disponibile in contemporanea su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, confermando le recenti strategie del publisher giapponese per quanto concerne la pubblicazione multipiattaforma.

La trama del nuovo capitolo riprende ovviamente gli eventi da dove li avevamo lasciati al termine di Final Fantasy VII Rebirth, consegnandoci un'ambientazione open world ancora più ricca e un gameplay ulteriormente rifinito, specie per quanto concerne il sistema di combattimento.

Final Fantasy e Star Wars non attirano i giovani, che crescono con "robaccia IA su Roblox" Final Fantasy e Star Wars non attirano i giovani, che crescono con robaccia IA su Roblox

Naturalmente è stato dedicato ampio spazio al gioco, protagonista di diversi video: non soltanto il trailer di annuncio ma anche un filmato ricco di sequenze di gameplay, come potete vedere qui sotto.

La chiusura del cerchio

Circolavano rumor insistenti sulla possibilità che la terza parte del remake di Final Fantasy VII venisse annunciata al Summer Game Fest, e a quanto pare si trattava di anticipazioni assolutamente fondate, alla luce della corposa presentazione effettuata sul palco dell'evento condotto da Geoff Keighley.

Fra le novità di Revelation c'è anche la capacità per i personaggi di paracadutarsi dalla loro nave per raggiungere rapidamente le varie zone dello scenario, che includono naturalmente diverse ambientazioni chiave di Final Fantasy VII.

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