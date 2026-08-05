Il gameplay di Total War: Warhammer 40.000 sembra davvero notevole

Il gameplay di Total War: Warhammer 40.000 è stato mostrato in azione da Creative Assembly con un intenso scontro fra Orki e Imperium, e il mix di meccaniche strategiche ed elementi tradizionali della serie sembra davvero notevole.

In primo luogo c'è stato lo schieramento delle truppe all'interno di una mappa che si pone come una via di mezzo fra gli scenari più aperti e quelli più fitti di ostacoli che troveremo nella versione completa del gioco, con l'obiettivo di offrire esperienze che possano unire il meglio dei due mondi ai fini del divertimento e della varietà.

Nonostante la build mostrata fosse tutt'altro che definitiva, gli sviluppatori hanno spiegato di voler ricreare nella maniera più fedele possibile lo stile "grimdark" di Warhammer 40.000, puntando appunto su ambientazioni decisamente ampie e su di un sistema di illuminazione sofisticato, capace di rendere al meglio alcuni momenti della giornata.

Una delle principali novità del gioco è rappresentata dalle Riserve Strategiche, un sistema che permette di gestire rinforzi provenienti direttamente dalla campagna strategica. In fase di preparazione dovremo dunque decidere quali unità schierare immediatamente e quali mantenere in riserva, richiamandole successivamente.