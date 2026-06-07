Total War: Warhammer 40.000 si è mostrato in un nuovo video ed è davvero impressionante

In occasione del PC Gaming Show è stato mostrato anche Total War: Warhammer 40.000, che si presenta davvero impressionante nel nuovo video con gameplay e intervista agli sviluppatori, caratterizzato da una notevole scala nella rappresentazione di battaglie planetarie e spaziali su diversi livelli.

Il video, visibile qui sotto, alterna scene di gameplay commentate dagli sviluppatori ad alcuni frammenti di intervista, consentendo così di scoprire diverse informazioni e retroscena sul gioco in sviluppo, annunciato lo scorso dicembre ai The Game Awards e in arrivo peraltro anche su PS5 e Xbox.

The Creative Assembly e Games Workshop hanno già riferito che Total War: Warhammer 40.000 sarà un gioco "seminale" per l'universo del franchise, e dopo aver visto questo ulteriore video non stentiamo a crederlo, considerando quello che il team sta costruendo.