Total War: Warhammer 40.000 si è mostrato in un nuovo video ed è davvero impressionante

In occasione del PC Gaming Show è stato mostrato anche Total War: Warhammer 40.000, che si presenta davvero impressionante nel nuovo video con gameplay e intervista agli sviluppatori, caratterizzato da una notevole scala nella rappresentazione di battaglie planetarie e spaziali su diversi livelli.
Il video, visibile qui sotto, alterna scene di gameplay commentate dagli sviluppatori ad alcuni frammenti di intervista, consentendo così di scoprire diverse informazioni e retroscena sul gioco in sviluppo, annunciato lo scorso dicembre ai The Game Awards e in arrivo peraltro anche su PS5 e Xbox.
The Creative Assembly e Games Workshop hanno già riferito che Total War: Warhammer 40.000 sarà un gioco "seminale" per l'universo del franchise, e dopo aver visto questo ulteriore video non stentiamo a crederlo, considerando quello che il team sta costruendo.
Battaglie planetarie e oltre
Total War: Warhammer 40.000 porta avanti l'interpretazione in chiave videoludica da parte di The Creative Assembly dello strategico classico "da tavolo", questa volta puntando sull'universo fantascientifico del franchise di Game Workshop.
Tuttavia, quello che emerge è una versione notevolmente potenziata della già poderosa struttura da strategico che abbiamo visto nella serie dedicata a Warhammer.
Come possiamo vedere nel video, quello che stupisce maggiormente in Total War: Warhammer 40.000 è la scala delle battaglie, e il fatto che si svolgano su diversi livelli contemporaneamente, con una impressionante ampiezza del campo di battaglia e delle azioni rappresentate.
Ci sono unità ed elementi in movimento sulla superficie di interi pianeti, in orbita e anche nello spazio esterno, contribuendo a dare un senso di vastità davvero notevole all'azione di gioco.
Ad aggiungere ulteriore spettacolarità c'è anche la possibilità di distruggere ampie parti dello scenario, determinando una grande quantità di elementi interattivi e in movimento in ogni momento della battaglia.
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