Outward 2 può essere provato ora con una beta aperta, presentata con un trailer

Una beta aperta è ora disponibile per Outward 2, consentendo a tutti di poter provare questo interessante gioco di ruolo d'azione sviluppato da Nine Docs Studio e destinato a rappresentare un'evoluzione dell'esperienza del primo capitolo.
Le caratteristiche sono vicine al primo Outward, ovviamente, ma in questo caso il gioco si presenta maggiormente raffinato e ricco di contenuti, pur rimanendo fedele allo spirito da "gioco di ruolo hardcore" classico, come potrete facilmente vedere mettendovi alla prova nel playtest in beta attualmente in corso.
Anche in questo caso si parla di una sfida di notevole livello, con una difficoltà media sostenuta che spinge ad affrontare le minacce in maniera piuttosto creativa, cercando di provare nuovi approcci e soluzioni.
Un mondo reattivo
Come nel primo capitolo, anche Outward 2 presenta un mondo pieno di minacce, che vanno da condizioni meteo avverse a nemici e personaggi non giocanti che possono mettere a rischio la sopravvivenza del protagonista, all'interno di un'ambientazione che reagisce alle azioni del giocatore.
Anche in questo caso, il gameplay premia l'inventiva e la capacità di adattamento dei giocatori e presenta anche un valore di rigiocabilità notevolmente alto.
Outward 2 presenta esplorazione, combattimento, progressione del personaggio e crafting in un gameplay composito piuttosto profondo, oltre a molti contenuti tra storia ed elementi aggiuntivi.
Del gioco abbiamo visto la data di uscita in accesso anticipato su PC, fissata per il 7 luglio, ma prima di questa possiamo subito sperimentarlo con l'open beta ora disponibile.
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