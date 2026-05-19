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Outward 2 ha una data di uscita in accesso anticipato su PC: ci sarà anche una beta chiusa

È stata annunciata la data di uscita di Outward 2, il gioco di ruolo d'azione e avventura di Nine Dots Studio. Ecco tutti i dettagli confermati dal team.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/05/2026
Dei personaggi di Outward 2
Outward 2
Outward 2
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Lo sviluppatore Nine Dots Studio e l'editore Nine Dots Publishing hanno svelato la data di uscita di Outward 2: 7 luglio 2026 su Steam, Epic Games Store e GOG. Il gioco sarà pubblicato in accesso anticipato.

Inoltre, ci sarà una versione beta a numero chiuso il 26 maggio: chi si era già iscritto a quella di gennaio, avrà automaticamente accesso a questa. Chi non si è iscritto, può farlo tramite la pagina del gioco su Steam.

Sono anche stati svelati i requisiti tecnici per eseguire il gioco su PC. Ricordiamo che Outward 2 è un gioco di ruolo d'azione e avventura.

Il commento del CEO di Nine Dots Studio

"Outward 2 è un successore naturale di Outward e vogliamo offrire molto di più in tutto ciò che ha funzionato bene," ha dichiarato Guillaume Boucher-Vidal, CEO e direttore creativo di Nine Dots Studio, riguardo alle differenze tra l'originale Outward e il suo sequel.

Outward 2 annunciato, per tutti gli appassionati di giochi di ruolo hardcore Outward 2 annunciato, per tutti gli appassionati di giochi di ruolo hardcore

Ha proseguito affermando: "Per dare grandi ricompense all'esplorazione e chiedere ai giocatori di prepararsi e riflettere su come reagirebbero effettivamente di fronte al pericolo. Abbiamo identificato quattro aree chiave in cui sapevamo di poter, dover e dover assolutamente rendere Outward 2 migliore: avere una migliore creazione e progressione del personaggio, saper raccontare meglio una storia, creare un mondo migliore che sembri più vivo e pieno e, infine, un combattimento migliore."

I requisiti di Outward 2
I requisiti di Outward 2

Nell'immagine sopra potete vedere anche i requisiti tecnici per i computer, con relative prestazioni previste. Per la qualità massima, è necessaria una GeForce RTX 4080, Ryzen 7 7700 e 32 GB di RAM per superare i 60 FPS in 4K con preset a Ultra. Ovviamente i requisiti potranno cambiare con l'avanzare dell'accesso anticipato.

Vi lasciamo infine alla recensione del primo Outward.

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