Outward 2 ha una data di uscita in accesso anticipato su PC: ci sarà anche una beta chiusa

Lo sviluppatore Nine Dots Studio e l'editore Nine Dots Publishing hanno svelato la data di uscita di Outward 2: 7 luglio 2026 su Steam, Epic Games Store e GOG. Il gioco sarà pubblicato in accesso anticipato.

Inoltre, ci sarà una versione beta a numero chiuso il 26 maggio: chi si era già iscritto a quella di gennaio, avrà automaticamente accesso a questa. Chi non si è iscritto, può farlo tramite la pagina del gioco su Steam.

Sono anche stati svelati i requisiti tecnici per eseguire il gioco su PC. Ricordiamo che Outward 2 è un gioco di ruolo d'azione e avventura.