Outward 2 ha una data di uscita in accesso anticipato su PC: ci sarà anche una beta chiusa

Lo sviluppatore Nine Dots Studio e l'editore Nine Dots Publishing hanno svelato la data di uscita di Outward 2: 7 luglio 2026 su Steam, Epic Games Store e GOG. Il gioco sarà pubblicato in accesso anticipato.
Inoltre, ci sarà una versione beta a numero chiuso il 26 maggio: chi si era già iscritto a quella di gennaio, avrà automaticamente accesso a questa. Chi non si è iscritto, può farlo tramite la pagina del gioco su Steam.
Sono anche stati svelati i requisiti tecnici per eseguire il gioco su PC. Ricordiamo che Outward 2 è un gioco di ruolo d'azione e avventura.
Il commento del CEO di Nine Dots Studio
"Outward 2 è un successore naturale di Outward e vogliamo offrire molto di più in tutto ciò che ha funzionato bene," ha dichiarato Guillaume Boucher-Vidal, CEO e direttore creativo di Nine Dots Studio, riguardo alle differenze tra l'originale Outward e il suo sequel.
Ha proseguito affermando: "Per dare grandi ricompense all'esplorazione e chiedere ai giocatori di prepararsi e riflettere su come reagirebbero effettivamente di fronte al pericolo. Abbiamo identificato quattro aree chiave in cui sapevamo di poter, dover e dover assolutamente rendere Outward 2 migliore: avere una migliore creazione e progressione del personaggio, saper raccontare meglio una storia, creare un mondo migliore che sembri più vivo e pieno e, infine, un combattimento migliore."
Nell'immagine sopra potete vedere anche i requisiti tecnici per i computer, con relative prestazioni previste. Per la qualità massima, è necessaria una GeForce RTX 4080, Ryzen 7 7700 e 32 GB di RAM per superare i 60 FPS in 4K con preset a Ultra. Ovviamente i requisiti potranno cambiare con l'avanzare dell'accesso anticipato.
Vi lasciamo infine alla recensione del primo Outward.
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