Il mouse da gaming X11 targato Attack Shark è in offerta: 22.000 DPI, estremamente leggero e base di ricarica magnetica

Su AliExpress, oggi, è disponibile una promozione sul mouse da gaming X11 di casa Attack Shark: l'offerta prevede un coupon sconto (ITSS02) dal valore di 2€ che va applicato al prezzo già conveniente di 25,72€ per un costo totale e finale d'acquisto di 23,72€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.
Il mouse da gaming Attack Shark X11 è progettato per offrire precisione, velocità e grande versatilità. Uno dei suoi punti di forza è la base di ricarica magnetica: basta posizionare il mouse sulla stazione per mantenerlo sempre carico e pronto all'uso. La base integra anche un pratico comando touch che consente di modificare gli effetti di illuminazione RGB.
Ulteriori dettagli sul mouse
Sotto la scocca troviamo il sensore PixArt 3311, capace di raggiungere una sensibilità massima di 22.000 DPI e dotato di sei livelli regolabili, per adattarsi a ogni stile di gioco e a qualsiasi esigenza di precisione. Il chip BK3633 permette tre modalità di connessione: via cavo USB-C, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, facilmente selezionabili tramite il pulsante posto sul retro del mouse.
Con un peso di appena 63 grammi, l'Attack Shark X11 è estremamente leggero e maneggevole. Questa caratteristica consente movimenti più rapidi e riduce l'affaticamento durante le sessioni prolungate. La durata di utilizzo è stimata fino a 20 milioni di clic.
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