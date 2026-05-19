Il mouse da gaming X11 targato Attack Shark è in offerta: 22.000 DPI, estremamente leggero e base di ricarica magnetica

Il mouse da gaming Attack Shark X11 è progettato per offrire precisione, velocità e grande versatilità. Uno dei suoi punti di forza è la base di ricarica magnetica : basta posizionare il mouse sulla stazione per mantenerlo sempre carico e pronto all'uso. La base integra anche un pratico comando touch che consente di modificare gli effetti di illuminazione RGB.

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Ulteriori dettagli sul mouse

Sotto la scocca troviamo il sensore PixArt 3311, capace di raggiungere una sensibilità massima di 22.000 DPI e dotato di sei livelli regolabili, per adattarsi a ogni stile di gioco e a qualsiasi esigenza di precisione. Il chip BK3633 permette tre modalità di connessione: via cavo USB-C, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, facilmente selezionabili tramite il pulsante posto sul retro del mouse.

Con un peso di appena 63 grammi, l'Attack Shark X11 è estremamente leggero e maneggevole. Questa caratteristica consente movimenti più rapidi e riduce l'affaticamento durante le sessioni prolungate. La durata di utilizzo è stimata fino a 20 milioni di clic.