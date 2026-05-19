Avete sempre sognato di essere come Otto Disc? Approfittatene ora che The Bus è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile The Bus per PC Steam a 23,99€ (che diventano 29,27€ IVA inclusa). Il gioco sviluppato da TML-Studios punta a una simulazione realistica della guida degli autobus urbani, con traffico dinamico e gestione delle linee. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino è di 40€ e l'offerta attuale permette un risparmio di 10,73€ rispetto al prezzo ufficiale, con un riduzione sul prezzo finale IVA inclusa del 26,8%.