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Avete sempre sognato di essere come Otto Disc? Approfittatene ora che The Bus è in sconto su Instant Gaming

Il titolo di simulazione dedicato al trasporto pubblico torna in offerta con una riduzione importante sul prezzo di listino.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   19/05/2026
The Bus

Su Instant Gaming è disponibile The Bus per PC Steam a 23,99€ (che diventano 29,27€ IVA inclusa). Il gioco sviluppato da TML-Studios punta a una simulazione realistica della guida degli autobus urbani, con traffico dinamico e gestione delle linee. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino è di 40€ e l'offerta attuale permette un risparmio di 10,73€ rispetto al prezzo ufficiale, con un riduzione sul prezzo finale IVA inclusa del 26,8%.

Un simulatore molto tecnico e orientato alla guida realistica

The Bus si concentra sulla simulazione della guida urbana, con un modello di guida più vicino alla realtà rispetto agli arcade. Il focus è su percorsi, fermate, comportamento del traffico e gestione delle linee cittadine.

È un prodotto pensato per chi cerca un'esperienza lenta e tecnica, tipica dei simulatori moderni. Il prezzo su Instant Gaming è attualmente il minimo in circolazione, quindi non male se volete farvi qualche fermata, magari in compagnia del nostro Francesco Serino.

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