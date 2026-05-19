Meta Quest 3S è in offerta su AliExpress: risparmia, con un codice sconto dedicato, sulla realtà virtuale

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto con cui è possibile risparmiare sull'acquisto di Meta Quest 3S: il coupon è ITSS30 grazie al quale si risparmiano 30€ per un costo finale d'acquisto di 283,16€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Meta Quest 3S è un visore per la realtà virtuale progettato per offrire un'esperienza immersiva completa, combinando gaming, intrattenimento e interazione sociale. Grazie alla VR, l'utente può entrare in migliaia di ambienti virtuali, migliorando l'immersione nei giochi preferiti oppure trasformando qualsiasi spazio in un cinema privato.