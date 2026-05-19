Meta Quest 3S è in offerta su AliExpress: risparmia, con un codice sconto dedicato, sulla realtà virtuale

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto con cui è possibile risparmiare sull'acquisto di Meta Quest 3S: il coupon è ITSS30 grazie al quale si risparmiano 30€ per un costo finale d'acquisto di 283,16€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.
Meta Quest 3S è un visore per la realtà virtuale progettato per offrire un'esperienza immersiva completa, combinando gaming, intrattenimento e interazione sociale. Grazie alla VR, l'utente può entrare in migliaia di ambienti virtuali, migliorando l'immersione nei giochi preferiti oppure trasformando qualsiasi spazio in un cinema privato.
Ulteriori dettagli sul visore
Uno degli aspetti più interessanti è la possibilità di giocare ai titoli Xbox su uno schermo virtuale equivalente a 312 pollici, ampliando notevolmente l'esperienza visiva. Meta Quest 3S punta anche sulla dimensione sociale: consente di giocare e interagire con amici in tutto il mondo, partecipare a concerti virtuali o condividere le proprie sessioni di gioco in tempo reale.
La funzione di multitasking permette di utilizzare più applicazioni contemporaneamente, come navigazione web, YouTube e messaggistica tramite WhatsApp, Instagram e Messenger.
Il design wireless garantisce libertà di movimento, ideale anche per attività fisiche in VR. I controller Touch Plus offrono un controllo preciso e realistico, mentre il sistema supporta anche l'interazione manuale. Le prestazioni grafiche sono potenziate assicurando maggiore fluidità e dettagli più nitidi.
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