Join the Indie torna questa settimana: data e programma dell'evento dedicato agli indie italiani

L'evento sarà aperto gratuitamente a tutti dalle ore 15:00 alle ore 19:00 del 22 maggio presso gli eStudios di Milano, e per partecipare è necessario registrarsi a questo link , fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per la precisione, Join the Indie si terrà il 22 maggio presso gli eStudios di Milano in Viale Angelo Filippetti, 41 , ma potrà anche essere seguito in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it . Si tratta di un evento basato sull'idea di offrire un palcoscenico per il talento e la creatività degli sviluppatori indipendenti sul territorio italiano, con vari studi e ospiti presenti.

Join the Indie torna anche quest'anno, ed è praticamente alle porte: la data fissata è infatti il 22 maggio , con l'evento che si terrà a Milano e rappresenta una nuova edizione di un vero e proprio punto di riferimento per lo sviluppo dei giochi indie in Italia .

Vediamo alcuni ospiti, team e giochi presenti all'evento

L'area ospiterà vari team di sviluppo che presenteranno le loro produzioni più recenti, permettendo a tutti i partecipanti di testare demo esclusive e dialogare direttamente con i creatori. Durante l'evento ci sarà spazio per un'ampia varietà di team ed esperienze di gioco differenti, che dimostrerà la vivacità dell'ambiente indie italiano e delle idee che lo spingono.

Per chiunque non avesse la possibilità di partecipare personalmente, inoltre, l'evento potrà comunque essere seguito in diretta streaming dalle ore 14:00 del 22 maggio.

Tra gli ospiti confermati ci sono Jon Beltran de Heredia, creatore di Commandos, oltre ad Andrea Basilio, Executive Producer & Associate Creative Director di Milestone e Richter, compositore musicale Basiscape.

Ci sarà Davide Soliani, Direttore & Co-Fondatore di D4N Studios, Martin Edmondson, che è fondatore di Reflections Interactive e Roberta "Ckibe" Sorge, illustratrice professionista presso Nara Studio.

Per quanto riguarda i team e giochi confermati, questi sono alcuni di quelli confermati:

3DClouds con il suo gioco di corse Formula Legends e l'avventura piratesca Trident's Tale

A Few Round Games con il picchiaduro dalle tinte dark fantasy Umbral Core

Beehive Studios con il monster collector RPG LumenTale: Memories of Trey

bit ManiaX con Iron Paws

Crossfall Games con il pittoresco soulslike Stonemachia

Horns Level Up Games con l'avventura platform 2D Spirits of Baciu

Iron Duck con l'autobattler mobile InnTale Herores

Megalith Interactive Studios con il suo horror in prima persona IDILI

Sanobusiness con il rougelite basato sul poker Bad Beat e il coloratissimo cozy game Mysarium

Shiresoft Sagl con il frenetico gioco di guida e platform in terza persona Hook & Roll

Stormind Games con il capitolo finale dell'omonima trilogia horror Remothered: Red Nun's Legacy

Studio Evil con il perfido gioco di dadi roguelite Dice of Arcana

Studio Pizza con il coloratissimo action RPG con elementi roguelite Monster Chef

Stupidi Pixel con il roguelite alla pachinko Splatchinko

Ci saranno inoltre anche varie sorprese per un evento davvero di grande importanza per chiunque segua il panorama indie italiano e internazionale. L'appuntamento è dunque fissato per il 22 maggio, sia in presenza che in streaming su Twitch proprio sul canale di Multiplayer.it.