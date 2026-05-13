Svilupparty 2026: una festa di giochi e sviluppatori

StoneFeather è uno dei primi giochi che ho provato allo Svilupparty di Bologna. Finita la demo e posato il pad inizio a chiacchierare con Matteo, uno degli sviluppatori di ACGames, che mi chiede cosa mi è piaciuto e cosa no della sua avventura "volante" ispirata a giochi d'atmosfera come Flower e Journey. Mentre parliamo tira fuori degli appunti e comincia ad annotare dei promemoria in una lista che, la mattina del primo giorno, mi sembra già parecchio lunga.

Non è il solo, anzi tutti gli sviluppatori che hanno esposto i loro giochi all'evento emiliano sono attrezzati. C'è chi memorizza contatti e feedback sul cellulare, chi riempie le pagine di un quadernino, e chi ha portato mezza risma di fogli con dei questionari da compilare dopo aver provato il loro gioco. C'è pure chi si manda dei vocali da solo, anche se nella sala dello Svilupparty c'è talmente tanto casino che buona fortuna a riascoltarli dopo.

Svilupparty - un evento di sviluppatori di videogiochi nato nel 2010 e organizzato dall'associazione IPID (Italian Party of Indie Developers) - ha sempre avuto la particolarità di far ritrovare per un intero weekend appassionati di ogni tipo. Ci sono hobbisti, studenti al primo progetto, semplici giocatori, ma anche sviluppatori professionisti che, rispetto agli Sviluppselfie di qualche anno fa, hanno oggi qualche capello bianco in più. È insomma un'ottima occasione per presentare il proprio gioco e ricevere opinioni, critiche e consigli di ogni tipo, dalle sensazioni del gamer occasionale ai consigli più tecnici e mirati di chi a sua volta crea i giochi per passione o per lavoro.