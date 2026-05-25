Il team di Just Cause sta lavorando a un nuovo gioco: un'offerta di lavoro ci dà i primi dettagli

Il nuovo gioco di Avalanche Studios

Avalanche Studios - che ricordiamo è il team di Just Cause - sta ora lavorando con Unreal Engine e non con il suo motore proprietario, l'Apex Engine. Le offerte di lavoro sono varie, ma le principali sono per un technical director e un programmatore di sistemi di gameplay.

Queste ci permettono di sapere che il progetto è ora in pre-produzione e che la fase di prototipazione è stata completata. Per proseguire con lo sviluppo, il team ha bisogno di un technical director che abbia esperienza con Unreal Engine e che possa gestire lo sviluppo dei sistemi di gioco chiave, dell'ottimizzazione e della stabilità del multigiocatore.

Inoltre, viene indicato che ci saranno "ambienti multigiocatore di grandi dimensioni" e che il programmatore deve avere esperienza con "ambienti di gioco live service", per quanto riguarda la gestione di aggiornamenti di contenuti e introduzione di novità dopo la pubblicazione.

Possiamo quindi affermare che Avalanche Studios sta lavorando a un gioco multigiocatore live service, sebbene sia possibile che ci siano delle componenti per giocatore singolo. Lo scorso mese un'altra proposta di lavoro aveva indicato che il team sta lavorando a un "AAA non annunciato".

Ricordiamo che non sono tempi semplici per la compagnia e recentemente Avalanche Studios Group ha confermato la chiusura del team di Liverpool: ecco quanti hanno perso il lavoro.