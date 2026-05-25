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Il team di Just Cause sta lavorando a un nuovo gioco: un'offerta di lavoro ci dà i primi dettagli

Avalanche Studios sta ora lavorando a un nuovo videogioco e un'offerta di lavoro ci permette di capire che tipo di progetto è.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/05/2026
Rico di Just Cause che plana

Tramite LinkedIn, Avalanche Studios ha segnalato la disponibilità di nuovi posti di lavoro, per un nuovo videogioco attualmente in produzione.

Le offerte ci permettono di scoprire alcuni dettagli su questo progetto, compreso il motore grafico utilizzato.

Il nuovo gioco di Avalanche Studios

Avalanche Studios - che ricordiamo è il team di Just Cause - sta ora lavorando con Unreal Engine e non con il suo motore proprietario, l'Apex Engine. Le offerte di lavoro sono varie, ma le principali sono per un technical director e un programmatore di sistemi di gameplay.

Queste ci permettono di sapere che il progetto è ora in pre-produzione e che la fase di prototipazione è stata completata. Per proseguire con lo sviluppo, il team ha bisogno di un technical director che abbia esperienza con Unreal Engine e che possa gestire lo sviluppo dei sistemi di gioco chiave, dell'ottimizzazione e della stabilità del multigiocatore.

Just Cause 5 è impossibile da realizzare oramai e non salverebbe Avalanche Studios Just Cause 5 è impossibile da realizzare oramai e non salverebbe Avalanche Studios

Inoltre, viene indicato che ci saranno "ambienti multigiocatore di grandi dimensioni" e che il programmatore deve avere esperienza con "ambienti di gioco live service", per quanto riguarda la gestione di aggiornamenti di contenuti e introduzione di novità dopo la pubblicazione.

Possiamo quindi affermare che Avalanche Studios sta lavorando a un gioco multigiocatore live service, sebbene sia possibile che ci siano delle componenti per giocatore singolo. Lo scorso mese un'altra proposta di lavoro aveva indicato che il team sta lavorando a un "AAA non annunciato".

Ricordiamo che non sono tempi semplici per la compagnia e recentemente Avalanche Studios Group ha confermato la chiusura del team di Liverpool: ecco quanti hanno perso il lavoro.

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